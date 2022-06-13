هالاند يتألق مجددا ويقود النرويج للفوز 3-2 على السويد

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أحرز إرلينغ هالاند هدفين وصنع هدفا آخر ليقود النرويج للفوز على جارتها السويد بنتيجة 3-2 في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الأحد.

ورفع هالاند، الذي انضم هذ الصيف إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي منتقلا من بوروسيا دورتموند الألماني، رصيده إلى 20 هدفا دوليا، منها 4 أهداف في مباراتي السويد.

كما تصدر هالاند، حتى الآن، قائمة هدافي بطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 5 أهداف.

وقابل اللاعب، البالغ من العمر 21 عاما، تمريرة فريدريك بيوركان وافتتح التسجيل بضربة رأس في الدقيقة العاشرة من المبارة.

وأضاف هالاند هدفا من ركلة جزاء بعد 9 دقائق من بداية الشوط الثاني، بعد أن ارتكب الحارس روبن أولسن خطأ ضد ألكسندر سورلوت.

وقلص السويدي إميل فورزبيرغ الفارق بعد مرور ساعة من اللعب بقليل بفضل تسديدة متقنة في الزاوية العليا، وفقا لرويترز.

غير أن هالاند أنهى آمال السويد في العودة، بعدما أرسل كرة عرضية حولها زميله سورلوت إلى هدف في الدقيقة 77.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل فيكتور جيوكريس للسويد، لتصبح النتيجة 3-2، لكن النرويج، متصدرة المجموعة الرابعة في المستوى الثاني، صمدت لتخرج بالانتصار.

ولدى النرويج 10 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن صربيا صاحبة المركز الثاني التي تواجه سلوفينيا اليوم الأحد أيضا.

وتحتل السويد المركز الثالث برصيد 3 نقاط.