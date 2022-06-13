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بطولة الشركات في الميني فوتبول

13
JUNE
2022
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تحتدم المنافسة في بطولة الشركات بالميني فوتبول" - "MG Motors كو ليغ" من تنظيم "سبورتس مانيا " على ملاعب  "سبورتس آفنيو" في الحازمية  وبمشاركة ٣٢ فريقاً. 
 
البطولة بنسختها السابعة شهدت مباريات عدّة لم تخل من الاثارة والحماس.
 
وجاءت نتائج الأسبوع الأوّل كالآتي: 
 
-المجموعة الأولى: فاز سيدرجيت على  ميتسوليفت(2-1) و مسعود بايكيري على 
انترناشيونال انفستمنت سيرفس(2-0).
-المجموعة الثانية: فاز بن عدنان على  كارفور(2-0)  و "ام جي موتورز" على سابا وشركاهم  (6-0).
-المجموعة الثالثة: فاز فيتنس روم على الجالية الفرنسية في لبنان (3-2) وتعادل  ديزيرت بتروليوم مع  فيتنس روم(2-2).
0المجموعة الرابعة: فاز توترز على مصرف لبنان(2-0) ومصري غروب على  ديلويت (5-4).
-المجموعة الخامسة: فاز أومني موم ميديا غروب على جي.جي.اس(2-0) ونقابة المحامي على ام.كي.بلاست (2-0) 
-المجموعة السادسة: تعادل ميدكو مع    MET-CS   (2-2) وفاز MET CS على غلوبل كوم(4-2)
-المجموعة السابعة: فاز آلا ترايدينغ على رياكت(٦- ٣ ) و كون كاست على آي تي جي ( ٥- ١ )
-المجموعة الثامنة: تعادل بنك بيروت والبلاد العربية مع مونتي موبايلز( ٣-٣) وفاز غلوب ميد على   Dent De Lait(4-1).
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