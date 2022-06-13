بطولة الشركات في الميني فوتبول

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تحتدم المنافسة في بطولة الشركات بالميني فوتبول" - "MG Motors كو ليغ" من تنظيم "سبورتس مانيا " على ملاعب "سبورتس آفنيو" في الحازمية وبمشاركة ٣٢ فريقاً.

البطولة بنسختها السابعة شهدت مباريات عدّة لم تخل من الاثارة والحماس.

وجاءت نتائج الأسبوع الأوّل كالآتي:

-المجموعة الأولى: فاز سيدرجيت على ميتسوليفت(2-1) و مسعود بايكيري على

انترناشيونال انفستمنت سيرفس(2-0).

-المجموعة الثانية: فاز بن عدنان على كارفور(2-0) و "ام جي موتورز" على سابا وشركاهم (6-0).

-المجموعة الثالثة: فاز فيتنس روم على الجالية الفرنسية في لبنان (3-2) وتعادل ديزيرت بتروليوم مع فيتنس روم(2-2).

0المجموعة الرابعة: فاز توترز على مصرف لبنان(2-0) ومصري غروب على ديلويت (5-4).

-المجموعة الخامسة: فاز أومني موم ميديا غروب على جي.جي.اس(2-0) ونقابة المحامي على ام.كي.بلاست (2-0)

-المجموعة السادسة: تعادل ميدكو مع MET-CS (2-2) وفاز MET CS على غلوبل كوم(4-2)

-المجموعة السابعة: فاز آلا ترايدينغ على رياكت(٦- ٣ ) و كون كاست على آي تي جي ( ٥- ١ )

-المجموعة الثامنة: تعادل بنك بيروت والبلاد العربية مع مونتي موبايلز( ٣-٣) وفاز غلوب ميد على Dent De Lait(4-1).