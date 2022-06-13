ثلاثة حكام دوليين لبنانيين جدد بالكرة الطائرة وتهنئة من رئيس الاتحاد وليد القاصوف

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عاد من الدوحة(قطر) الحكام الدوليون الجدد بالكرة الطائرة جويل القوبا وميريللا سعد ومحمد ياسين بعد ان شاركوا بالدراسة الدولية للحكام التي نظمها الإتحاد القطري للكرة الطائرة بإشراف الإتحاد الآسيوي للعبة. أدار الدراسة المحاضر الدولي المصري وليد عبد الصمد بمشاركة 18 حكماً مرشحاً من تسع دول وهي البحرين و الكويت و السعودية و سلطنة عُمان و العراق و فلسطين و الأردن وقطر ولبنان .

واجتاز الحكام اللبنانيون الثلاثة و بتفوّق الامتحانات الخطية و الشفهية والعملية . وخلال الحفل الختامي للدراسة التي حضرها و رعاها رئيس إتحاد غرب آسيا ورئيس الاتحاد القطري علي غانم الكواري، قدّم الحكام الثلاثة درعاً تقديرياً للكواري بإسم رئيس الإتحاد اللبناني وليد القاصوف واعضاء الاتحاد .كما قدموا بإسمهم الخاص أرزة لبنان للمحاضر الدولي عبد الصمد.

ولاحقاً اتصل القاصوف بالحكام الثلاثة وهنأهم باسم عائلة اللعبة على نيلهم الشهادة الدولية متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم التحكيمية.