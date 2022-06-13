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كأس مصر.. الأهلي إلى ثمن النهائي بفوز صعب على السلوم

13
JUNE
2022
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تأهل الأهلي إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس مصر في كرة القدم بفوزه الصعب، الأحد، على ضيفه نادي المصري بالسلوم الناشط في الدرجة الثالثة 1-صفر على ملعب الأهلي والسلام. 
 
وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 59 لتسجيل هدف الفوز الوحيد عن طريق أحمد عبد القادر. 
 
وغاب عن المباراة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عقب عودته السبت للقاهرة بعد إجازة طويلة منذ خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي نهاية الشهر الفائت، قضى غالبيتها في دورة تدريبية لمدربي الصفوة بالقارة الافريقية بالمغرب. وقاد الفريق المدرب المساعد سامي قمصان. 
 
سيطر لاعبو الأهلي على مجريات المباراة ولكنهم أهدروا الفرص التي أتيحت لهم عبر حسام حسن ومحمد شريف وعبد القادر نتيجة "التسرع والرعونة" في مواجهة حارس السلوم أحمد عبد الفتاح.
 
فيما تراجع لاعبو المصري بالسلوم للدفاع المنظم مع هجمات مرتدة وتسديدات من خارج منطقة الجزاء عن طريق عبد الرحمن حماد تألق مصطفى شوبير في التعامل معها.
 
وسجل الأهلي الهدف الوحيد عندما رفع محمد هاني عرضية عن الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة، روضها عبد القادر غير المراقب وسددها زاحفة إلى يسار الحارس.
 
ونجا المصري من كمين المنصورة الناشط في دوري الدرجة الثانية، محولا تأخره إلى فوز 2-1 بملعب الجيش في برج العرب. 
 
تقدم المنصورة عن طريق أحمد عبد العال (58) من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة عقب العودة لحكم الفيديو المساعد. وعادل النتيجة للمصري محمد عبد اللطيف "غريندو" ( 73 من ركلة جزاء)، وسجل البديل أحمد الشيخ هدف الفوز (82) ليقود فريقه الى ثمن النهائي.
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