تدابير سير غدا لمناسبة "رالي الربيع الـ 37"

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صدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلـي:

"ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة "رالي الربيع الـ 37"، وذلك بتاريخ 12-6-2022 على عدة مراحل:

المرحلة الخاصة الأولى، والرابعة للسرعة 17.36 كلم (بلاط ــــ طورزيا): سيتم منع مرور السيارات ما بين الأوقات التالية: من الساعة 6.01 إلى الساعة 9,01، ومن الساعة 9.57 الى الساعة 12.57، وذلك على الطريق الممتد من بلاط صعودا باتجاه بشللي / زبدين، بير الهيت، ثم الى الحصون باتجاه فرحت السقي وصولاً الى طورزيا.

المرحلة الخاصة الثانية، والخامسة للسرعة 14.63 كلم (منصف ـ سبيل): سيتمّ منع مرور السيارات ما بين الأوقات التالية: من الساعة 6.58 إلى الساعة 9.58، ومن الساعة 10.54 الى الساعة 13.54، وذلك على الطريق الممتد من المنصف صعوداً باتجاه شيخان، غرزوز، بخعاز، معاد، غلبون، بجه، وصولاً الى سبيل.

المرحلة الاستعراضية الخاصة الثالثة والسادسة 1.35 كلم (كازينو لبنان): سيتمّ منع مرور السيارات من الساعة 9.19 الى الساعة 15.15، وذلك من النقطة المقابلة لمطعم أطلال بلازا باتجاه كازينو لبنان صعوداً نحو مدخل الكازينو.

لذلك سيتم منع السير على الطرقات المذكورة في الأوقات المحددة أعلاه على أن تفتح بعد مرور آخر المتسابقين عليها.

ودعت المواطنين الى "التقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام"