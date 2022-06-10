كلوب حول جائزة أفضل لاعب في العام في إنجلترا: صلاح لم يكن وحشا

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أبدى يورغن كلوب مدرب ليفربول، رد فعله على تتويج مهاجمه المصري محمد صلاح بجائزة لاعب العام في إنجلترا مع نهاية موسم 2021-2022.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، الخميس، تتويج محمد صلاح بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته.

وقال كلوب في مقابلة تلفزيونية مع الرابطة عقب تتويج صلاح: "ما أحبه حقا في هذه الجائزة أن اللاعبين هم من يصوتون عليها".

وأضاف: "هذه هي الجائزة التي يجب أن تهتم بها".

وأكمل: "في حالة صلاح، الأرقام والأهداف المسجلة تتحدث عن نفسها، خاصة أنه أحرز أهم الأهداف وصنع أكبر عدد من التمريرات الحاسمة، ولهذا يعد تتويجه مستحقا".

واعترف المدرب الألماني بأنه كان يتوقع تطور صلاح عند رصده في روما، مضيفا "لقد شاهدت الكثير من الفيديوهات له، ولم يكن وحشا في إنهاء الهجمات كما نرى الآن".

وأكمل: "أشعر بسعادة بالغة للعمل معه، وأدركت أنه سيكون متميزا فور تعرفي عليه شخصيا، لأنه مليء بالرغبة ولا يتوقف عن التطور والعمل الشاق".

وأشار مدرب ليفربول إلى وصول صلاح دائما لمقر التدريبات قبل الجميع، مضيفا: "ربما يسبقه جيمس ميلنر من وقت لآخر، لكن مو يغادر بعد رحيل الباقين".

وفي ختام تصريحاته، كشف كلوب عن الجهد الذي يبذله الدولي المصري داخل صالة الجيم ومرافق التدريبات، مؤكدا أحقيته بالتتويج بهذه الجائزة للمرة الثانية.