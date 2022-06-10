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غادرت بعثة لبنان للذكور (تحت ال16 سنة) بكرة السلة الجمعة الى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام بين 12 و19 حزيران الجاري.

وتضم البعثة:عضو الاتحاد المحاسب هشام جرادي(رئيساً)،ربيع فرنسيس(مدرباً)،جورج عقيقي ومارون ديب(مساعدين للمدرب)،جو عرموني(معالجاً فيزيائياً)،متري حبيب(لياقة بدنية)،كلود ابي جبرايل(حكماً دولياً)،جان بول الشامي(قائداً للمنتخب)،جاد طبارة،ريان هاشم،جيورجيو قزي،سيروج افيديسيان،راي ابو سليمان،انطوني النبّا،طوني عواد،براين صالح،كارل زماطة،كريس هاشم ونيقولاي شويري (لاعبين).

وأوضح رئيس البعثة هشام جرادي ان المنتخب استعد بكثافة للبطولة القارية تحت اشراف المدرب ربيع فرنسيس ومساعديه جورج عقيقي ومارون ديب عبر تدريبات يومية على ملاعب "مجمّع نهاد نوفل" والشانفيل(ديك المحدي) وهومنتمن (مزهر) وبمواكبة من اللجنة الادارية للاتحاد ولجنة المنتخبات الوطنية آملاً تحقيق نتيجة جيدة في البطولة القارية المؤهلة الى بطولة العالم.

4 مجموعات

تشارك في البطولة 13 دولة قسّمت الى اربع مجموعات كالآتي:

-المجموعة الأولى:اوستراليا،البحرين،الهند وقطر.

-المجموعة الثانية:لبنان،ايران واندونيسيا.

-المجموعة الثالثة:الفيليبين،اليابان والكويت.

-المجموعة الرابعة:كوريا الجنوبية،نيوزيلندا وكازاخستان.

مباريات لبنان

وفي ما يلي برنامج مباريات منتخب لبنان في الدور الأول:

-الأحد 12 حزيران:لبنان-أندونيسيا(الساعة 20.15 بتوقيت بيروت)

-الثلاثاء 14 حزيران الجاري:لبنان-ايران(الساعة 20.15 بتوقيت بيروت).

يشار الى أن بطولة آسيا مؤهلة الى بطولة العالم التي ستقام في ملقة (اسبانيا) بين 2 و10 تموز المقبل اذ ان المنتخبات الأربعة التي ستتأهل الى الدور نصف النهائي في البطولة القارية ستشارك في بطولة العالم الى جانب المنتخبات من كافة القارات.

وسبق للبنان ان تأهل الى بطولة آسيا بعدما حجز المركز الثاني في بطولة غرب آسيا التي اقيمت الشهر الفائت في عمّان(الأردن).