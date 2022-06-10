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وزراء: السماح للإسرائيليين بدخول قطر من أجل المونديال

10
JUNE
2022
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قال وزراء إسرائيليون، الخميس، إن "الإسرائيليين سيكونون قادرين على حضور مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر"، في خطوة قالوا إنها ستفتح "بابا جديدا" إلى دولة ليس لدى إسرائيل معها حاليا علاقات دبلوماسية رسمية.
 
وجاء الإعلان عن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد شهور من المحادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طريق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني جانتس، ووزير الرياضة تشيلي تروبر.
 
ونقل البيان عن لابيد، قوله: "حب كرة القدم والرياضة يربط الناس والدول، وكأس العالم في نوفمبر يفتح بابا جديدا لنا من أجل علاقات دافئة"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
 
يذكر أن المنتخب الإسرائيلي فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.
 
وتستضيف قطر أول كأس عالم يقام في الشرق الأوسط، والذي ينطلق في 21 نوفمبر المقبل.
 
ويجب على جميع حاملي التذاكر التقدم بطلب للحصول على بطاقة "هيا"، التي تعد بمثابة تصريح دخول إلى قطر، وتتيح لحاملها مجموعة من المزايا، من بينها استخدام وسائل النقل العام مجانا في أيام المباريات.
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