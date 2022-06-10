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أول تعليق من محمد صلاح بعد التتويج بجائزة رابطة المحترفين

10
JUNE
2022
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علق نجم الكرة المصري، محمد صلاح، على فوزه بجائزة أفضل لاعب هذا العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، معتبرا أنها "شهادة تقدير".
 
وقال محمد صلاح: "من الرائع الفوز بهذه الجائزة، خاصة أن التصويت يأتي من اللاعبين. تعتبر شهادة تقدير للمجهود الكبير الذي بذلته، وتظهر لك أنك تحصل على ما عملت من أجله".
 
وتابع: "لدي خزانة خاصة بالجوائز، وأعمل دائما على التأكد من وجود مساحة لجائزة أخرى. أتخيل دائما أن الجوائز ستأتي"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
 
وكان صلاح، الذي تقاسم الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم مع سون هيونج مين، لاعب توتنهام هوتسبير، أيضا بالجائزة في موسم 2017-2018.
 
وسجل الدولي المصري البالغ عمره 29 عاما، 31 هدفا في كل المسابقات مع ليفربول، وساعد الفريق على الفوز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.
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