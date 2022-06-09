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دوري الأمم الأوروبية.. فوز ثان للبرتغال وأول لإسبانيا

10
JUNE
2022
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حققت البرتغال فوزها الثاني في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزها على ضيفتها التشيك 2-صفر، الخميس، فيما حصدت إسبانيا انتصارها الأول على حساب سويسرا 1-صفر، ضمن منافسات المجموعة الثانية من المستوى الأول.
 
وتصدرت البرتغال المجموعة برصيد سبع نقاط أمام إسبانيا الثانية (5) وتشيكيا الثالثة (4)، فيما بقيت سويسرا من دون رصيد.
 
وكانت البرتغال استهلت مشوراها بالتعادل مع مضيفتها إسبانيا (1-1)، الخميس الفائت، قبل أن تتفوق برباعية نظيفة، منها هدفان للنجم كريستيانو رونالدو، على سويسرا في لشبونة الأحد.
 
على ملعب "جوزيه ألفالادي" في لشبونة، سجل جواو كانسيلو (33) وغونسالو غيديش (38) هدفي المباراة في الشوط الأول لصالح بطلة النسخة الأولى عام 2019.
 
وأجرى المدرب فرناندو سانتوش أربعة تغييرات على التشكيلة التي بدأت مباراة الأحد، مشركًا برناردو سيلفا بدلا من أوتافيو في الهجوم، غيديش في الوسط بدلا من برونو فرنانديش، رافايل غيريرو كظهير أيسر مكان نونو منديش والحارس ديوغو كوستا بدلا من روي باتريسيو.
 
وضغطت البرتغال منذ البداية وافتتحت التسجيل عندما مرر سيلفا كرة جميلة بين عدة لاعبين عند الطرف الأيمن إلى كانسيلو الآتي من الخلف، استملها على مشارف المنطقة قبل أن يتوغل ويسددها قوية في الشباك.
 
ولعب سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي دور الممرر مجددًا عندما مرر بينية إلى غيدش مهاجم فالنسيا الإسباني داخل المنطقة، تابعها إلى يمين الحارس ييندريك ستانيك.
 
في جنيف، حققت إسبانيا فوزها الأول بهدف بابلو سارابيا في الدقيقة 13.
 
وكان منتخب "لا روخا"، وصيف النسخة الاخيرة العام الماضي، تعادل في تشيكيا 2-2 في مباراته الثانية قبل أن يخرج بالنقاط الثلاث للمرة الأولى.
 
وأجرى المدرب لويس إنريكي تغييرًا جذريًا على التشكيلة التي بدأت المباراة الثانية، مبقيًا فقط على ثلاثة لاعبين هم سارابيا، غافي والحارس أوناي سيمون ولعب هذه المرة بتشكيلة أقوى، حيث دفع بفيران توريس وألفارو مورتا في خط المقدمة، فيما أشرك المخضرم سيرجيو بوسكيتس في خط الوسط والظهيرين جوردي ألبا وسيسار أسبيليكويتا.
 
وسجل سارابيا الهدف الوحيد عندما افتك الإسبان الكرة من مكان قريب من منطقة سويسرا ووصلت الى ماركوس يورنتي الذي توغل الى الجهة اليمنى ومررها عرضية الى مهاجم سبورتيغ البرتغالي تابعها في الشباك.
 
وتختتم منتخبات هذه المجموعة النافذة الحالية بلقاءي إسبانيا مع ضيفتها تشيكيا في ملقة، الأحد، والبرتغال مع سويسرا في جنيف في اليوم ذاته.
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