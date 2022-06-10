"عمومية" التنس أقرّت بالاجماع البيانين الاداري والمالي. أوليفر فيصل: عائلة اللعبة تكبر يوماً بعد يوم

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أقرّت الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للتنس البيانين الاداري والمالي بالاجماع خلال الجلسة السنوية العادية التي انعقدت في مقر النادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك.وحضر رئيس الاتحاد أوليفر فيصل واعضاء اللجنة الادارية ومندوبو 24 ناد يحق لها التصويت من أصل 33 ورجال صحافة واعلام.

النشيد الوطني افتتاحاً، فكلمة ترحيبية بالحاضرين من فيصل ثم قال "النصاب مؤمّن بحضور مندوبي 24 ناد من اصل 33 ناد يشكلون الجمعية العمومية لأن النصاب القانوني هو النصف زائد واحد. كما تعلمون نمرّ بظروف صعبة على كافة الأصعدة من ضمنها القطاع الرياضي من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية.لقد شهد عام 2020 انتشار وباء كورونا مما حال دون اقامة معظم النشاطات الرياضية.وفي عام 2021 تحسّن الوضع اذ أنجزنا روزنامتنا المحلية والخارجية الحافلة ومنها خوض مسابقة كأس ديفيس وشاركت منتخبات كافة الفئات العمرية في البطولات والمسابقات الخارجية .والفضل الكبير يعود الى الأندية على جهدها الكبير بهدف استمراريتها واستمرارية نشاط التنس متجاوزة العوائق .اللجنة الادارية للاتحاد تقوم بواجباتها على اكمل وجه واشكرها على جهودها ونحن نشهد تضحية من الجميع.لقد انطلقت روزنامة العام الجاري بدورتي "رالف ابي كرم" و"الدامور كاونتري كلوب" وحصل تأخير في انطلاق الدورات بسبب القرار الرسمي بتعليق كافة النشاطات الرياضية قبيل الانتخابات النيابية التي جرت في 15 أيار الفائت.وأود ان اشير الى أن لبنان سيستضيف موناكو ضمن مسابقة كأس ديفيس في منتصف أيلول المقبل على ان يتحدد المكان لاحقاً .أندية التنس تتزايد يوماً بعد يوم بانضمام العديد منها الى عائلة الاتحاد.عندما ترأست الاتحاد لأول مرة عام 2016 كان عدد الأندية 18 .عائلة التنس تكبر بفضل تضافر جهود الجميع والأندية موجودة على مساحة الوطن".

البيانان الاداري والمالي

ثم تلا أمين عام الاتحاد ريمون كتوّره البيان المالي المفصّل والمتضمن كافة نشاطات الاتحاد وشرح بصورة وافية جميع الأمور الادارية والفنية .وبعد مناقشته جرى اقراره بالاجماع.ثم تلت أمينة الصندوق ديزيريه خليفة البيان المالي المفنّد بالأرقام الدقيقة والواضحة من واردات ونفقات وتمّ اقراره بالاجماع ايضاً بعد مناقشته وبالتالي تمّت تبرئة ذمّة اللجنة الادارية للاتحاد.كما تمّ اقرار الموازنة المرتقبة لعام 2022 وروزنامة نشاطات العام الجاري.

وفي الختام، أجاب رئيس واعضاء الاتحاد على أسئلة واستفسارات مندوبي الأندية.