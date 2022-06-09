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رئيس فرنسا: أتمنى أن يأتي زيدان لتدريب ناد كبير هنا

9
JUNE
2022
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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تمنياته في تولي مواطنه زين الدين زيدان مهمة تدريب فريق فرنسي كبير، مؤكدا أنه سيكون أمرا رائعا للدوري والكرة الفرنسية بشكل عام.
 
وقال ماكرون في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية اليوم الأربعاء: "لم أتحدث إلى زين الدين زيدان، لكن لدي إعجابا كبيرا به، كلاعب ومدرب".
 
أضاف رئيس فرنسا: "نريد حقا، في الدوري الفرنسي، أن يكون لدينا رياضي ومدرب بهذه الموهبة التي كانت قادرة على الفوز بثلاث كؤوس أوروبية نطمح إليها كثيرا لأنديتنا".
 
وشدد إيمانويل ماكرون: "أتمنى أن يكون تأثير زين الدين زيدان على البطولة الفرنسية وعلى فرنسا بشكل عام، وأن يأتي لتدريب ناد كبير هنا، سيكون رائعا".
 
وأكد ماكرون: "دوري هو أن أقول إن فرنسا أمة رياضية وكروية عظيمة، وأن هناك جماهير رائعة تحب هذه الرياضة. ومن المهم بالنسبة لنا أن يعود أفضل ما دربناه، والذين تألقوا في بعض الأحيان على المستوى الدولي".
 
وقال إيمانويل ماكرون، الذي اشتهر بتشجيعه لنادي أولمبيك مارسيليا، مازحا عن علاقات زين الدين زيدان مع مارسيليا: "آمل من صميم القلب أن تكون فترة الانتقالات المقبلة تستعد بشكل جيد، من يدري، لقد تحدثت عن مدربين رائعين، قلبهم في مارسيليا أيضا، من حقنا أن نحلم!".
 
وتأتي تصريحات مكرون، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحفية فرنسية عن أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، أيامه باتت معدودة في صفوف بطل الدوري بالرغم من التصريحات التي تحدث فيها عن بقاء موسم في عقده ينتهي في يونيو 2023.
 
ووفقاً لصحيفة "لو باريزيان" فإن نادي باريس سان جيرمان استقر على رحيل ماوريسيو بوتشيتينو خلال الأيام المقبلة بالرغم من تأكيد المدرب على بقاءه حتى نهاية عقده في التصريحات التلفزيونية التي أطلقها بالأمس.
 
 ويعيش بوتشيتينو أزمة مع جماهير باريس سان جيرمان وعدد من اللاعبين بعدما فشل في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخروجه من الأدوار الإقصائية أمام ريال مدريد.
 
 وقال بوتشيتينو في تصريحات تلفزيونية: لدي سنة متبقية في عقدي، هنالك شائعات كثيرة، وبحسب هذه الشائعات لقد تم اقالتي في كل أسبوع، مثل هذه الامور (الشائعات) تكون متواجدة، النادي يحاول اعادة ترتيب الامور، الرئيس سيشرح مشروعه قريبا، انا هادئ".
روسيا اليوم
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