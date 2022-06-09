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قبل المونديال.. منتخب كندا مضرب ومطالبه متعلقة بالنساء

9
JUNE
2022
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قاطع لاعبو المنتخب الكندي لكرة القدم، خوض المباريات التحضيرية لمونديال 2022، حتى "يتم تحقيق مطالبهم"، مما يهدد تحضيرات المنتخب الذي يستعد لمشاركة تاريخية في بطولة كأس العالم.
 
ورفض لاعبو المنتخب الكندي خوض التدريبات في معسكر المنتخب، في الأيام الماضية، مما اضطر اتحاد الكرة في البلاد لإلغاء ودية قوية مخطط إقامتها في الفترة.
 
ويطالب لاعبو المنتخب بـ40 بالمئة على الأقل، من مكافأة التأهل لكأس العالم، الآن، بالإضافة إلى باقة سفر وإقامة كاملة لعائلات اللاعبين والأصدقاء خلال المونديال.
 
كما طالب اللاعبين بحصول منتخب النساء على نفس مكافآت التأهل التي حصل عليها الرجال، ومبالغ مشابهة للرجال خلال المشاركة بالمباريات، كما يتم تطوير دوري النساء الكندي.
 
وأكد المنتخب الكندي أنه "مستاء" من الاتحاد الكندي للكرة بسبب تباطؤهم في الرد على مطالب المنتخب، وتأجيلهم للقضية لأشهر.
 
وتأتي أزمة المنتخب الكندي في وقت حساس، قبل أشهر من مشاركة كندا التاريخية في كأس العالم 2022.
 
ومجح المنتخب الكندي بالتأهل لمونديال قطر 2022، لأول مرة منذ 1986، بعد هيمنته على تصفيات الكونكاكاف.
 
وتقع كندا بالمجموعة السادسة في بطولة كأس العالم، إلى جانب بلجيكا وكرواتيا والمغرب.
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