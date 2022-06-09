من جديد.. بايرن ميونخ يؤكد على موقفه بشأن ليفاندوفسكي

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أعاد المدير الرياضي لبايرن ميونخ، البوسني حسن صالحميدجيتش، التأكيد على موقف النادي الألماني من رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مؤكدا أنه "لا يمكنه الرحيل" حتى ينتهي عقده العام المقبل.

وقال صالحميدجيتش لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لقد شرحت بوضوح موقفنا من حالة عقده"، مشيرا إلى محادثة هاتفية أجراها مع اللاعب البولندي البالغ 33 عاما، الثلاثاء.

وكان ليفاندوفسكي قد أعلن في نهاية مايو أن "قصته" مع النادي الألماني "تقترب من نهايتها"، خلال مؤتمر صحفي مع المنتخب البولندي.

ووفقا لبعض وسائل الإعلام، سيكون نادي برشلونة الإسباني مستعدا لدفع 32 مليون يورو للحصول خدمات أفضل لاعب في العالم (جائزة فيفا) مرتين على التوالي.

لكن بايرن يتمسك بموقفه ويصر على أن ليفاندوفسكي "يجب أن يفي بعقده" الذي ينتهي في يونيو 2023.

ويأتي هذا التصريح غداة تبرير ليفاندوفسكي رغبته بالرحيل عن بايرن، بأنه يبحث عن "شغف إضافي في الحياة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي تدوين صوتي نُشر الاثنين على موقع أونيت (Onet.pl) البولندي، رد ليفاندوفسكي عما إذا كان يرغب بترك النادي البافاري بحثا عن مال إضافي أو شغف إضافي في الحياة، قائلا من دون تردد "شغف في الحياة".

ويدافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014، مسجلا له 344 هدفا. وينتهي عقده الحالي في نهاية عام 2023، مما يعني أن بقاءه مع بايرن ميونخ لموسم إضافي دون تجديد عقده، سيجعل منه لاعبا حرا الموسم المقبل ويرحل دون مقابل.