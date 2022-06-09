اجتماع بين فريدي كيروز وشارل المير تناول انشاء ملعب هوكي على الجليد بالأرز

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زار رئيس الاتحاد اللبناني للهوكي على الجليد شارل المير وعضو الاتحاد جميل حاتم مقر الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج في جونيه واستقبله رئيسه فريدي كيروز وامينة السر لورا نصار.

في بداية الجلسة، رحّب كيروز بالضيفين وعرض لهما النشاط المكثف للاتحاد على الصعيدين المحلي والخارجي واستضافة لبنان بطولة آسيا بنجاح منذ اشهر عدة برعاية رئيس الاتحاد الدولي يوهان الياسيش والانجازات المحققة في البطولات والمسابقات القارية والدولية وطلب اليهما نقل تحيات اتحاد التزلج الى اللبنانيين الذين يمارسون اللعبة في كندا.

بدوره، شرح المير نشأة الاتحاد اللبناني للهوكي على الجليد برئاسته في عام 2018 وعمل الاتحاد وتشكيل المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات التي تدافع عن وطن الأرز في المحافل الخارجية وخاصة التدريبات التي يخضع لها اللاعبون واللاعبات في كندا والذين يصرون على اللعب باسم وطنهم الأم لبنان.

ثم عرض المير وحاتم امكانية انشاء ملعب بالهواء الطلق في مرحلة أولى لممارسة الهوكي على الجليد في منطقة الأرز على ان تكون الأولى في لبنان وتستضيف المسابقات المحلية والدولية .

واتفق الحاضرون على مواصلة التنسيق والتشاور بينهم.