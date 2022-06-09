تايكواندو: ظريفة يزور "كومبات أرينا" في اطار زياراته التفقدية للأندية

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في اطار زياراته التفقدية للأندية المنضمة الى عائلة الاتحاد بهدف الوقوف على أوضاعها والتي تلاقي الصدى الايجابي لدى عائلة اللعبة ، زار رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة نادي "كومبات ارينا"(الزلقا) واستقبله رئيس النادي الغراند ماستر ايلي ايليا.وجال ظريفة وايليا في ارجاء النادي وشرح له رئيسه كافة التفاصيل المتعلقة بلعبة التايكواندو التي يزاولها اكثر من ماية لاعب ولاعبة في النادي ومنوهاً بالدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد في تطوير اللعبة عبر كثافة النشاطات وتحقيق النتائج المميزة على الصعيد الخارجي.

وقدّم اللاعبون واللاعبات (من جميع الفئات العمرية ومن حاملي الحزام الأسود) عرضاً شيقاً في اللعبة أمام "رأس هرم" التايكواندو وأمام أهاليهم .وأثنى ظريفة على أدائهم وحضّهم على مواصلة التدريبات للوصول الى أعلى المراتب متمنياً التوفيق والنجاح للنادي ولاعبيه.