فضية وتسع برونزيات للبنان في بطولة آسيا وأوقيانيا للسامبو

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حصد لبنان ميدالية فضية وتسع ميداليات برونزية في بطولة آسيا وأوقيانيا في السامبو والكومبات سامبو، التي نظمها الاتحاد اللبناني للجودو وفروعه بنجاح، في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونيه على مدى ثلاثة ايام، برعاية وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس، وتحت اشراف الاتحاد الآسيوي للعبة.

وبعدما أحرز لبنان 4 ميداليات برونزية في اليوم الأول بواسطة ناتاشا طربية (وزن فوق 80 كلغ) ويارا طربية (وزن تحت ال59 كلغ) وفادي خليل (وزن فوق ال98 كلغ) وفاطمة حسن (وزن تحت ال80 كلغ)، أضاف لاعبو ولاعبات وطن الأرز 5 ميداليات (فضية و4 برونزيات) في اليوم الثاني كالآتي: في وزن فوق ال98 كلغ احرز شادي غلمية ميدالية فضية، وكل من وليد خوري (وزن تحت ال79 كلغ) وجوزف سعادة ابو جودة (وزن تحت 88 كلغ) ومهدي اهمز (تحت ال58 كلغ) وناتاشا طربية (وزن فوق ال80 كلغ) ميدالية برونزية.

وفي اليوم الثالث والأخير، واصل لبنان حصده للميداليات، اذ نجح جو حداد في احراز ميدالية برونزية (وزن تحت ال71 كلغ).

وأقيمت عملية تتويج الفائزين والفائزات من قبل رئيس الاتحاد الآسيوي للسامبو ألمجون مولاييف ورئيس الاتحاد اللبناني للجودو وفروعه أمين عام الاتحاد القاري المحامي فرنسوا سعادة واعضاء الاتحاد الآسيوي ومدير البطولة فرنسوا شربل جونيور.