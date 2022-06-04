كيف أقنع ماكرون مبابي بتجديد عقده مع باري سان جرمان؟

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كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تواصله مع مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، لإقناعه بتجديد عقده مع النادي بدلاً من الإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وذكر ماكرون في مقابلة نشرتها الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، تواصله مع مبابي (23 عاماً) لينصحه بالبقاء مع النادي الباريسي، معتبراً أن دور الرئيس هو "الدفاع عن بلده".

وأكّد الرئيس الفرنسي الذي يشجع غريم باريس سان جيرمان التقليدي، أولمبيك مارسيليا، أنه "لم يتدخل" في أي صفقة.

وجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان بعد مفاوضات طويلة انتهت بتوقيع المهاجم الشاب على عقد يمتد حتى العام 2025، في مقابل عائدات مالية ضخمة وصلاحيات إدارية واسعة.