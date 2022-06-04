شفيونتيك تحسم لقب بطولة رولان غاروس المفتوحة

A + A -

توجت المصنفة الاولى عالمياً بين اللاعبات المحترفات لكرة المضرب النجمة البولندية إيغا شفيونتيك بطلةً للقب بطولة رولان غاروس المفتوحة لكرة المضرب للسيدات احدى ابرز بطولات الغراند سلام الاربعة الكبرى التي تقام على الاراضي الترابية، لتُحقق اللقب التاسع في مسيرتها، الثاني ببطولات الغراند سلام والخامس لها على الأراضي الترابية بعد فوزها في النهائي بنتيجة مجموعتين نظيفتين في وقت ناهز الساعتين من اللعب بواقع 6 - 1 و6 - 3 على اللاعبة الأميركية الشابة كوكو غوف بالمُباراة التي سيطرت عليها البولندية بطريقة رائعة ومميزة.