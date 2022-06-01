جماهير ليفربول: مشاعر صلاح السلبية تنتشر.. يجب رحيله

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طالب مشجعو ليفربول الإنجليزي إدارة النادي بالتخلص من النجم المصري محمد صلاح وذلك بعدما فشل الطرفان بالوصول إلى اتفاق لتمديد تعاقده والذي سينتهي صيف العام المقبل.

وينتهي عقد النجم المصري مع ليفربول في صيف 2023، وأكد الأسبوع الماضي أنه سيبقى في صفوف الفريق الموسم المقبل بغض النظر عن محادثات تمديد التعاقد، ما يعني أنه سيكون قادراً على المغادرة مطلع العام المقبل.

ولم تسر الأمور حسب ما يجب في ليفربول خصوصاً بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي، إذ استهدف مشجعو الفريق الأحمر النجم المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" يوم الأربعاء.

وبحسب موقع "ذا أثلتيك" فإن صلاح لا يمانع بالانتقال إلى أحد منافسي فريقه في الموسم ما بعد المقبل إذا لم يوافق ليفربول على شروطه.

وكتب أحد المشجعين عبر "تويتر": يجب التخلص من صلاح الآن، لقد تراجع مستواه في الأشهر الستة الأخيرة بشكل ملحوظ وبدأ ينشر المشاعر السلبية داخل الفريق، صحيح أنه أسطورة لكن يجب رحيله.

وقال آخر: يجب التخلص من صلاح في الصيف وعاجلاً.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، 156 هدفًا في 254 مباراة منذ وصوله إلى ملعب "أنفيلد" من روما مقابل 43.7 مليون جنيه إسترليني في عام 2017، وفاز ببطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي مع الفريق.

وهذا الموسم سجل صلاح 31 هدفاً في جميع المسابقات ليحقق ليفربول الفوز بكأسي الرابطة والاتحاد الإنجليزي.