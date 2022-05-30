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أسد التيرانغا يودع ليفربول.. 3 مرشحين لتعويض ماني

30
MAY
2022
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بعد 6 مواسم في ليفربول، حان وقت الرحيل بالنسبة للنجم السنغالي ساديو ماني، وفقا لمصادر عدة، أكدت نهاية مغامرة أسد التيرانغا في أنفيلد.


ووجه ماني الشكر للفريق ولمدربه يورغن كلوب، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي خسره ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني، وأكدت مصادر عدة أنه قرر عدم الاستمرار مع الفريق هذا الصيف.

وقال الصحفي فابريتسيو رومانو، المختص بأخبار الانتقالات، أن بايرن ميونيخ الألماني هو الأقرب للتعاقد مع ماني.

ومع رحيل النجم السنغالي، سيتوجب على ليفربول البحث عن موهبة عالمية كبيرة، لتعويضه، وهنا تبرز 3 أسماء في أوروبا.


هيونغ مين سون

خرجت تقارير مؤخرا، تؤكد أن ليفربول كان يخطط لتقديم عقد ضخم للنجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، في حال فشل فريقه توتنهام هوتسبر التأهل لدوري أبطال أوروبا.

لكن مع تأهل توتنهام لدوري الأبطال، سيكون على ليفربول تقديم الكثير، من أجل التعاقد مع سون، خاصة مع تمسك فريقه به كثيرا.

ولكن على الورق، التعاقد مع سون قد يمثل صفقة مثالية لتعويض ماني، فالنجم الكوري يعرف أسلوب كلوب الألماني جيدا خلال فترة لعبه في ألمانيا، كما أنه "ماكينة" أهداف وجناح مميز.


عثمان ديمبيلي

أعلن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، رغبته بالرحيل عن فرنسا، ولكن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، أبقاه في الفريق الأساسي، وساعده على التألق، مما قد يقنعه بالبقاء.

ديمبيلي لديه موهبة متفجرة لا غبار عليها، لكن عيبه الرئيسي هو كثرة الإصابات. في حال انتقال ديمبيلي إلى ليفربول، قد يستطيع كلوب إعادة ديمبيلي لمستواه، لكنه لن يدفعه للعب قرابة 70 مباراة في الموسم، مثل ما فعل مع ساديو ماني.


كريستوفر نكونكو

خطف النجم الفرنسي كريستوفر نكونكو الأضواء في ألمانيا، مع فريقه ريد بول لايبزغ، وحقق جائزة أفضل لاعب بالدوري الألماني، وأصبح الهدف الأول للعديد من الأندية.

التعاقد مع نكونكو قد يحل مشاكل كثيرة لليفربول، وقد يسد فراغ ماني، خاصة وأن نكونكو لاعب في الدوري الألماني، بفريق يشابه أسلوبه أسلوب كلوب.

 

 

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