ريال مدريد يختتم الدوري الإسباني بالتعادل أمام ريال بيتيس

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تعادل ريال مدريد مع ضيفه ريال بيتيس من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يتمكن أي من اللاعبين من هز الشباك رغم الفرص العديدة التي أتيحت للفريقين لتنتهي المباراة مثلما بدأت من دون أهداف.

وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد، الذي ضمن تتويجه باللقب مبكرا، رصيده إلى 86 نقطة، ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 65 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

وسيتفرغ ريال مدريد “البطل” بعد نهاية مشواره في الدوري المحلي للاستعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سينافس ليفربول الإنجليزي على رفع الكأس القارية العريقة في العاصمة الفرنسية باريس في الـ28 من ايار الجاري.