طائرة: اقرار بطولات اتحاد غرب آسيا وسلسلة اجتماعات ثنائية للقاصوف

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شارك رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف في اجتماعات مجلس ادارة اتحاد غرب اسيا التي عقدت في الكويت على مدى يومين .ترأس الاجتماع رئيس الاتحاد الاقليمي علي بن غانم الكواري وبحضور جميع اعضاء مجلس الادارة.في بداية الاجتماع رحّب الكواري بالحاضرين ثم جرى اقرار روزنامة بطولات اتحاد غرب آسيا لاعوام 2022 و2023 و2024 وكذلك لوائح مسابقات "الصالات والشاطئية" مع العلم ان القاصوف يرأس لجنة الكرة الطائرة الشاطئية الى جانب كونه عضواً في مجلس الادارة.

واوضح القاصوف ان الاجتماعات كانت مثمرة وانه عقد اجتماعات ثنائية مع الكواري ومع العديد من المسؤولين تناولت العلاقات الثنائية.