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بطولة دولية في الMMA بصيدا من تنظيم الاتحاد اللبناني للعبة

20
MAY
2022
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ينظّم الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة (MMA)بطولة "غايت اوف تشامبيونز"Gate  Champions of" على ملعب "الرئيس رفيق الحريري" في صيدا وذلك الاحد 29 ايار الجاري بمشاركة لاعبين من الدول التالية:اليابان،الصين،العراق،سنغافورة،لبنان،الأردن،فرنسا،فلسطين وسوريا .
 
وتكتسب هذه البطولة اهمية كبيرة اذ سيشهد الجمهور الكبير 15 منازلة داخل "القفص الحديدي" ابتداء من الساعة الرابعة من بعد الظهر بحيث ستطغى الاثارة على اجواء منازلات المحترفين والهواة .
 
وسيشارك 13 لاعب لبناني في هذه البطولة الى جانب اللاعبين الآسيويين والأوروبيين وعنوانها التحدي في حدث رياضي قتالي سيقام في "بوابة الجنوب" صيدا.
 
وتأتي خطوة الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة في سياق اقامة  البطولات في جميع المحافظات اللبنانية دعماً وتشجيعاً لهذه الرياضة التي تلقى الرواج الكبير في لبنان والعالم خاصة بعد اعادة احيائها   من قبل وزارة الشباب والرياضة عبر انتخاب لجنة ادارية للاتحاد برئاسة محمد داغر في خريف عام 2020.
 
وسيتم احتسب العديد من المنازلات ضمن بطولة لبنان مع العلم ان الجولة الثانية ستجري لاحقاً على ملعب نادي غزير  للفئة العمرية(12-17 سنة).
وفي هذا الاطار،اوضح نائب رئيس الاتحاد حسن جزيني ان التحضيرات جارية على قدم وساق لاقامة الحدث القتالي الرياضي الكبير داعياً الجمهور اللبناني الى مواكبة المنازلات التي ستجري وتشجيع اللاعبين اللبنانيين.
 
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