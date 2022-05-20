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"فوربس" تكشف النقاب عن دخل محمد صلاح السنوي ونجوم الرياضة

20
MAY
2022
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روسيا اليوم - كشفت مجلة forbes الأمريكية، المتخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، عن دخل المصري محمد صلاح السنوي، ومركزه في قائمة أعلى الرياضيين دخلا.
 
واحتل نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، المركز الـ33، بقائمة أعلى الرياضيين دخلا على مستوى العالم.
 
وحسب آخر تقرير صادر عن مجلة forbes، فإن ما جمعه صلاح في الفترة ما بين 1 مايو 2021 و1 مايو 2022، بلغ 45 مليون دولار أمريكي.
 
وأوضحت المجلة الأمريكية في نسختها الصادرة باللغة العربية، أن 18 مليون دولار من دخل صلاح جاءت من أنشطة خارج الملعب، فيما ربح 27 مليون دولار من كرة القدم.
 
ويحتل اللاعب البالغ 29 عاما، والمقيم في المملكة المتحدة، المركز الرابع بين أعلى الرياضيين أجرا في فئة كرة القدم، مباشرة بعد ليونيل ميسي (130 مليون دولار) وكريستيانو رونالدو (115 مليون دولار) ونيمار (95 مليون دولار). وتبعه نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، بإيرادات بلغت 43 مليون دولار.
 
ويعتلي صلاح صدارة هدافي "البريميرليغ" برصيد 22 هدفا، وفي المجمل أحرز النجم المصري 30 هدفا بجميع البطولات منذ انطلاق الموسم الحالي، وقدم 16 تمريرة حاسمة، في 49 مباراة.
 
وبالعودة إلى تقرير "فوربس"، فإن ميسي يحتل صدارة قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم، يليه نجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس بـ121.2 مليون دولار.
 
ومن بعدهما يأتي كريستيانو ثالثا ونيمار رابعا، ثم نجوم كرة السلة الأمريكية ستيفن كاري الخامس بـ92.8 مليون دولار، وكيفن دورانت السادس بـ92.1 مليون، وجيانيس أنتيتكونمبو العاشر بـ80.9 مليون، وهو الرياضي الوحيد تحت سن الثلاثين.
 
ويكمل قائمة العشرة الأوائل كل من أسطورة التنس الأرضي روجر فيدرر السابع بـ90.7 مليون دولار، والملاكم كانيلو ألفاريز الثامن بـ90 مليون دولار، ونجم كرة القدم الأمريكية توم برادي بـ83.9 مليون دولار.
روسيا اليوم
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