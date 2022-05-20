living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ريال مدريد.. اتفاقية فلكية لتحويل "برنابيو" إلى "منجم أرباح"

20
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن ريال مدريد الإسباني، الخميس، توقيع اتفاقية مع صندوق "سيكسث ستريت" الاستثماري وشركة "لجندز" الأميركية، لتطوير ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، من المتوقع أن تدر على النادي دخلا بمئات الملايين.
 
وقال النادي الملكي في بيان نشره بعد ظهر الخميس عن الاتفاقية التي أبرمت الأربعاء، إن "هذه الاتفاقية الاستراتيجية طويلة الأمد توفر لريال مدريد ما يقارب من 360 مليون يورو، يمكن للنادي تخصيصها لأي من أنشطته".
 
وأضاف: "من خلال هذا التحالف، تكتسب شركة سيسكث ستريت الحق في المشاركة في تشغيل بعض المشاريع الجديدة في ملعب سانتياغو برنابيو لمدة 20 عاما، وبالمثل ستساهم لجندز بخبرتها ومعرفتها في تشغيل الملاعب الكبيرة والمراكز الترفيهية، مما يسمح بتحسين إدارة الملعب".
 
ووفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية والصحافة الإسبانية المتخصصة، سيتنازل ريال مدريد عن 30 بالمئة من مدخول الحفلات الموسيقية والأحداث المستقبلية التي سيتم تنظيمها في ملعبه العملاق.
 
كما سيتم إنشاء شركة جديدة لتقسيم هذه الإيرادات، بنسبة 70 بالمئة لريال مدريد و30 بالمئة لصندوق الاستثمار "سيكسث ستريت" الذي ترتبط به "لجندز".
 
الريال يعجل بلقب الليغا.. والصراع في إنجلترا وإيطاليا مستمر
 
 
ولفت الـ"ميرينغي" إلى أن "الهدف هو جعل ملعب سانتياغو بيرنابيو مساحة فريدة من نوعها ومعيارا عالميا للترفيه والتسلية".
 
وتعد شركة "لجندز هوسبيتاليتي" عضوا في صندوق "سيكسث ستريت"، وهي متخصصة في إدارة الملاعب الرياضية، وتدير بالفعل عددا من الملاعب المعروفة عالمية.
 
وأجرى ريال مدريد تجديدات لملعبه عام 2019 واستثمر 525 مليون يورو فيها، ومن المقرر الانتهاء من العمل في ديسمبر 2022 تزامنا مع الذكرى 75 لتأسيس الملعب الذي افتتح عام 1947.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout