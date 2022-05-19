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tayyar.org - أنهى السائق الياس الدهني وملاحه روني مارون تحضيراتهما للمشاركة في رالي "أنتيب كوت دازور" الدولي الفرنسي الشهير في نسخته الـ57 على متن سيارة"رينو كليو رالي 5 " والذي سيقام على مدى ثلاثة أيام في 20 و21 و22 ايار الجاري.

ويندرج السباق ضمن اطار الجولة الثالثة من بطولة فرنسا للراليات على طرقات اسفلتية.

ومنذ وصولهما الى جنوب فرنسا الأسبوع الفائت،استأنف الدهني وملاحه مارون تحضيراتهما التي انطلقت في لبنان استعداداً للمشاركة في السباق الفرنسي الذي تبلغ مسافته الاجمالية 664.95 كلم منها 15 مرحلة خاصة للسرعة طولها 210.95 كلم.

سيشارك في السباق 116 سائق من سبع دول وهي فرنسا،بلجيكا،لوكسمبور،ايطاليا،بريطانيا،تشيكيا ولبنان.ويقول الدهني"جاهزون لخوض منافسات رالي الأنتيب ونأمل خيراً .لقد أجرينا التجارب على مدى يومين .انا وملاحي في جهوزية تامة .أود ان أشكر أهلي على دعمهم اللامحدود والشكر الكبير الى شقيقتي ليا الذي تواكبني لحظة بلحظة بديناميكيتها عبر انجاز الأمور الادارية بكافة جوانبها في مشاركاتي بالسباقات في لبنان والخارج.سأنافس في 3 فئات وهي فئة "رالي 5" وفئة "كليو تروفي" وفئة "كليو تروفي جونيور" والشكر موصول الى الرعاة وعلى رأسهم"ميد لوجستكس سيرفيسيز"و"موتول" والى فريق "آي ام تي"الذي انتمي اليه .