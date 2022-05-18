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هل تمت صفقة انتقال مبابي الى النادي الملكي؟

18
MAY
2022
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كشف عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيس ألميدا، أن صفقة انتقال مهاجم باريس سان جرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني “حُسمت بنسبة 95 إلى 99 بالمئة”.

وجاءت تصريحات عمدة العاصمة الإسبانية لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية، ليل الثلاثاء، حيث قال: “أعتقد أن ريال مدريد حسم قضية مبابي بنسبة 95 إلى 99 بالمئة. هذا شعوري على أي حال”.

وتابع مازحا: “زار مبابي نافورة سيبيليس الشهيرة في العاصمة الإسبانية (عندما كان هناك مؤخرا بصحبة زميليه في سان جرمان الإسباني سيرخيو راموس والمغربي أشرف حكيمي)”، وهي الساحة التي يحتفل فيها ريال مدريد ومشجعوه بانتصاراتهم.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية الشهيرة أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، سيلعب آخر مباراة له بالقميص الباريسي ضد نادي ميتز، السبت، مرجحة أن يعلن بعدها قرار مغادرته الفريق.

أما بخصوص إعلان انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، فكشفت “آس” أن الأمر “سيستغرق بعض الوقت”، مضيفة أن النادي الملكي لا يرغب في إصدار أي إعلان قبل لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي، 28 مايو الجاري.

وكان مبابي اعترف، الأحد، بأنه “يشعر مؤخرا بضغط كبير” بشأن كشف قراره عن مستقبله، لكنه أشار إلى أنه “يجب احترام جميع الأطراف”.

وأوضح بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أن قراره “اتخذ تقريبا، وسأعلنه قريبا”.

ومن المتوقع أن تعلن إدارة الريال عن تعاقدها الجديد يوم 1 يوليو، أي بعد يوم واحد من نهاية عقد مبابي مع باريس سان جرمان، وفق الصحيفة الإسبانية.

وتابعت: “ما يهم حقا هو الوعد الذي قطعه اللاعب الفرنسي، الذي أبدى التزامه الكلي بالانتقال إلى الريال، رغم الضغوط التي يتعرض لها”.

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