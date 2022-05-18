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أسطورة هولندا ينصح مدرب مانشستر يونايتد الجديد بضم نجم مغربي

18
MAY
2022
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قدم أسطورة كرة القدم الهولندية، ماركو فان باستن، نصيحة لمواطنه إريك تن هاغ، المدرب الجديد لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بضم المغربي حكيم زياش، جناح تشيلسي الحالي.
 
وأعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع تن هاغ في أبريل الفائت، من أجل تسلم تدريب الفريق، بدءا من الموسم القادم، ولمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية التمديد لعام رابع.
 
وصرح فان باستن في أحد البرامج على قناة ZIGGO SPORT الهولندية: "أعتقد أن حكيم زياش يمكن أن يكون لاعبا جيدا جدا في مانشستر يونايتد مع إريك".
 
لكن تن هاغ قلل من أهمية هذا الاقتراح، ورد على فان باستن في نفس البرنامج: "بالطبع الحال كان ذلك في أياكس، علينا تحليل الأمور جيدا من أجل اتخاذ القرارات الصائبة".
 
وأضاف المدرب الجديد ليونايتد: "أعمل الآن على ترتيب الأمور، سأنظم الجهاز الفني، وأضع الجدول الزمني، وأعد الفريق للموسم المقبل".
 
وسبق لزياش أن لعب تحت قيادة تن هاغ في أياكس، وتوج معه بلقب الدوري الهولندي في موسم 2017-2018، قبل أن يرحل صوب تشيلسي في صيف عام 2020، مقابل 33 مليون جنيه إسترليني.
 
ويعاني زياش مع "البلوز" منذ مطلع الموسم الحالي، تحت قيادة الألماني توماس توخيل، رغم دوره البارز في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في عام 2021.
 
واعتمد توخيل على زياش في 12 مباراة فقط في التشكيل الأساسي، من أصل 42 خاضها في جميع البطولات، سجل خلالها النجم المغربي 8 أهداف فقط، كما قدم 6 تمريرات حاسمة.
 
ويتطلع تن هاغ إلى التعاقد مع فرينكي دي يونغ، لاعب وسط برشلونة، وماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، اللذين تزاملا سويا تحت قيادة المدرب ذاته في أياكس، وفق موقع sportbible البريطاني.
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