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"كاف" يحسم الجدل: نهائي أبطال إفريقيا على هذا الملعب

18
MAY
2022
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جدّد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الثلاثاء، التأكيد على إقامة المباراتين النهائيتين لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي في موعديهما في المغرب ونيجيريا تواليا.
 
وكتب الاتحاد القاري في بيان أن المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي المرتقبة نهاية هذا الأسبوع بين أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ونهضة بركان المغربي ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش).
 
وأضاف: "تُلعب المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي الجمعة 20 مايو 2022 على ملعب غودسويل أكبابيو الدولي في أويو بنيجيريا.
 
وتابع "ستقام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) مساء الاثنين 30 مايو 2022".
 
وأشار إلى أن المباراة النهائية ستُنقل مباشرة في عدد من المناطق في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
 
وتأهل الأهلي المصري حامل اللقب في العامين الأخيرين والرقم القياسي في المسابقة (10) والوداد البيضاوي المغربي إلى المباراة النهائية.
 
وهي المرة الثانية يؤكد فيها الاتحاد الإفريقي إقامة المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال في المغرب، بعد الأولى الخميس الماضي عندما ردّ على مطالبة الأهلي بضرورة نقلها إلى ملعب محايد، ورفض طلب الاتحاد المصري للعبة باستضافتها.
 
وأثارت إقامة المباراة النهائية في المغرب للعام الثاني تواليا بعد الأولى الصيف الماضي عندما توج الأهلي على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، احتجاجا كبيرا من النادي القاهري على أساس أن طرفها الوداد البيضاوي سيلعب على أرضه وأمام جماهيره.
 
لكن الاتحاد الافريقي أوضح في بيان: "كان المغرب والسنغال هما البلدان الوحيدان اللذان استوفيا المعايير بعدما طلب الاتحاد الإفريقي من الاتحادات الأعضاء، البالغ عددها 54، تقديم ترشيحاتها لاستضافة نهائي دوري الأبطال. ولم تقدم مصر ترشيحها".
 
وأضاف أن "جنوب إفريقيا ونيجيريا قدمتا وثائق أعربتا من خلالها عن اهتمامهما باستضافة النهائي، لكنهما لم تستوفيا معايير البلد المضيف في ترشيحيهما"، مبرزا أن "مصر قدمت ترشيحا لاستضافة نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، لكنها لم تف بمعايير البلد المضيف، ومنحت بعد ذلك استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى المغرب، بعد أن سحبت السنغال ترشيحها".
 
وكان الأهلي قرر الثلاثاء الماضي اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بعد قرار الاتحاد الإفريقي، الاثنين، منح المغرب حق استضافة النهائي.
 
وعقد الاهلي اجتماعا، الاثنين، أصدر عقبه بيانا أكد من خلاله استمراره في شكواه المقدمة لمحكمة التحكيم الرياضية، مشددا على اعتزازه بعلاقته مع كل الأندية المغربية ومعتبرًا أن أزمته مع الاتحاد الإفريقي للعبة فقط.
 
وأوضح أنه سيخوض المباراة النهائية في أي ملعب داخل القارة الإفريقية انطلاقًا من قيمة النادي الأهلي وتاريخه.
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