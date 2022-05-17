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تصريحات "غامضة" من كلوب.. هل يخطف ليفربول مبابي؟

17
MAY
2022
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مع تداول الأخبار لوجهة النجم الفرنسي كيليان مبابي المقبلة، علق المدرب الألماني يورغن كلوب حول فكرة تعاقد ليفربول مع نجم منتخب فرنسا.
 
وقال مدرب ليفربول الإنجليزي إن فريقه لا يتجاهل إمكانات كيليان مبابي، لكنه لن يدخل الصراع على ضم مهاجم باريس سان جرمان.
 
واستمر المهاجم الفرنسي في صفوف باريس سان جرمان هذا الموسم رغم اهتمام ريال مدريد بضمه، وقدم أفضل مستوياته بعدما أحرز 36 هدفا في 45 مباراة في جميع المسابقات.
 
وينتهي عقد اللاعب الفائز بكأس العالم، والبالغ من العمر 23 عاما، في يونيو المقبل وسط تكهنات بشأن مستقبله في الأسابيع الأخيرة، بينما لم يتحدث كلوب عن وجود أي اتصال بين اللاعب وليفربول.
 
وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء: "بالطبع نحن مهتمون بكيليان. لسنا عميانا".
 
وأضاف المدرب الألماني: "ليس لدي ما أقوله بشأن ذلك (تقارير التواصل) بين كيليان وليفربول.. كل شيء على ما يرام".
 
وتأتي تعليقات كلوب مع محاولة ليفربول التوصل لاتفاق بتمديد تعاقد الهداف محمد صلاح، بينما ذكرت تقارير أن زميله المهاجم ساديو ماني تلقى بعض العروض للرحيل.
 
وقال كلوب: "نحن بالطبع نحبه (مبابي)، إذا كنت لا تحبه، فعليك أن تشك في نفسك".
 
وأضاف: "لكن لا... لا يمكننا أن نكون جزءا من هذا الصراع. يجب أن تكون هناك أندية أخرى مشاركة، وهذا جيد. إنه لاعب رائع".
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