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بيع نادي تشيلسي يمكن أن يفشل بسبب طلبات الحكومة البريطانية

17
MAY
2022
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لم توافق الحكومة البريطانية بعد على بيع نادي تشيلسي لمجموعة شركات يتصدرها تود بويلي الشريك في ملكية نادي لوس أنجلوس دودجرز الأمريكي للبيسبول.
 
ولا يسمح للمالك الروسي السابق رومان أبراموفيتش بالتربح من عائدات البيع منذ أن فرضت عقوبات عليه وجمدت أصوله منذ شهرين.
 
وطلبت الحكومة البريطانية للموافقة على الشراء تحديثا للرخصة التي تسمح لتشيلسي بالاستمرار في العمل.
 
وتم عرض النادي للبيع في مارس الماضي وانتهت عملية سريعة باختيار مجموعة بويلي لتكون المالك الجديد في الـ6 من مايو الجاري.
 
وتنتهي الرخصة في 31 مايو وهناك خطر على استمرار النادي في العمل إن لم يتم التوصل لاتفاق حول هيكل البيع.
 
 
وأصدر تشيلسي بيانا هذا الشهر من متحدث لم يسمه عن أبراموفيتش يقول إنه لن يطلب سداد قروض بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني. ورغم ذلك تريد الحكومة وضع هذه العائدات في حساب مجمد قبل التأكد من أنها ستوجه للجمعيات الخيرية.
 
يذكر أن أبراموفيتش، اشترى نادي تشيلسي في عام 2003 مقابل 230 مليون دولار، وعاش "البلوز" في عهد مالكه الروسي فترة ذهبية، توج خلالها الفريق بـ19 لقبا، بينها الدوري الإنجليزي خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين.
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