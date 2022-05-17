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لأول مرة.. استدعاء أحمد حمدي إلى منتخب مصر

17
MAY
2022
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وجه المدرب الجديد للمنتخب المصري لكرة القدم إيهاب جلال، في أول لائحة له للاعبين المحترفين خارج البلاد، عقب خلافته البرتغالي كارلوس كيروش، الدعوة للمرة الأولى إلى لاعب وسط مونتريال الكندي أحمد حمدي، استعدادا لمواجهة غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.
 
ودافع حمدي عن ألوان الأهلي في الفترة بين 2015 و2019 أعاره خلالها إلى الجونة قبل أن ينضم إلى صفوف الأخير نهائيا ومنه على سبيل الإعارة في فبراير الماضي إلى صفوف مونتريال قبل أن يفعل الأخير بند خيار الشراء في أكتوبر.
 
 
وشهدت التشكيلة التي يتقدمها القائد مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عودة مهاجم قونيا سبور التركي أحمد حسن "كوكا" ولاعب وسط إيبسويتش تاون الإنجليزي سام مرسي، فيما استمر غياب قطب دفاع اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي لشفائه للتو من الإصابة التي كان تعرض لها في فبراير الماضي أثناء مشاركته مع الفراعنة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون.
 
ومن المقرر أن تلعب مصر مع غينيا وإثيوبيا يومي 5 و9 يونيو المقبل.
 
وهنا قائمة المحترفين في الخارج: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) ومحمود حسن تريزيغيه (باشاك شهير التركي) وعمر مرموش (شتوتغارت الألماني) ومصطفى محمد (غلطة سراي التركي) وأحمد حسن "كوكا" (قونيا سبور التركي) ومصطفي فتحي (التعاون السعودي) وأحمد حمدي (مونتريال الكندي) وسام مرسي (إيبسويتش تاون الإنجليزي) وأحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي) وكريم حافظ (يني ملطية (التركي).
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