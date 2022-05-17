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"تطور جديد" بشأن صلاح وفان دايك.. كلوب يكشف ما يحدث

17
MAY
2022
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كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول، الاثنين، عن الموقف النهائي لإصابتي المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك لاعبا الفريق.
 
وحسب كلوب، فإنهم يأملون تواجد الثنائي في مباراة ولفرهامبتون الختامية للدوري الإنجليزي، لكن تواجد اللاعبين في نهائي دوري أبطال أوروبا مؤكد.
 
وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ساوثهامبتون: "محمد صلاح وفيرجيل فان دايك لن يتواجدان مع ليفربول أمام ساوثهامبتون".
 
وأضاف: "اللاعبان في حالة جيدة، وهدفنا هو أن يتواجدان في ختام الأسبوع معنا، ليكونا متاحين للمشاركة أمام ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي".
 
وأوضح كلوب: "ربما يشارك اللاعبين كبديلين لبضعة دقائق أو يتواجدان فقط على مقاعد البدلاء. لا أعلم، لكنهما سيكونا متاحين في نهائي دوري أبطال أوروبا بشكل مؤكد".
 
وأتم: "حتى لو لم يتواجدا أمام ولفرهامبتون، سنكون إيجابيين، أو أنا متأكد بلفظ أدق أنهما سيتواجدان في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا".
 
كان محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك قد غادرا مباراة ليفربول أمام تشلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابين، وهي المباراة التي حسمها "الريدز" بركلات الترجيح ليتوج باللقب الثاني لهم هذا الموسم بعد الفوز بكأس الرابطة في وقت سابق.
 
ويلتقي ليفربول مع ساوثهامبتون مساء الثلاثاء في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي، حيث يحتل حاليا وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.
 
ويلعب ليفربول مع ريال مدريد يوم 28 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا بحثا عن اللقب السابع للفريق تاريخيا.
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