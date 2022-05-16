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يغادر رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف الى الكويت الثلاثاء 17 ايار الجاري للمشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا للعبة الذي سينعقد الأربعاء 18 الجاري .ويشارك القاصوف في الاجتماع بصفته عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الاقليمي.

وبعيد انتهاء اجتماع الكويت، سيغادر القاصوف الى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة التي ستنعقد في 21 ايار الجاري وعلى جدول اعمالها العديد من البنود وفي مقدمتها انتخاب مجلس ادارة جديد للاتحاد العربي مؤلف من 11 عضواً مع العلم ان 15 مرشحاً قدّموا ترشيحاتهم مع اقفال باب الترشيح ومن بينهم النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد اللبناني المهندس علي خليفة الذي سيشارك مع القاصوف في الجمعية العمومية العربية.

وسيجري القاصوف وخليفة العديد من الاجتماعات مع رؤساء ومسؤولي الاتحادات الوطنية تتناول العلاقات الثنائية.