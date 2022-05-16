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توتنهام يهزم بيرنلي ويتقدم لرابع مراكز البريميرليغ

16
MAY
2022
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تغلب توتنهام هوتسبير 1-صفر على بيرنلي المهدد بالهبوط من الدوري الممتاز، ليتقدم الفريق اللندني إلى رابع مراكز البريميرليغ المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
 
وتقدم توتنهام لأخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا متجاوزا جاره اللندني آرسنال بعد أن رفع رصيده إلى 68 نقطة من 37 مباراة وبفارق نقطتين عن أرسنال الذي لعب 36 مباراة، ويمكنه العودة للمركز الرابع إذا فاز يوم الاثنين خارج ملعبه على نيوكاسل يونايتد.
 
وسيطر توتنهام على اللعب في أول 20 دقيقة، لكن دفاع بيرنلي نجح في الصمود وأنقذ حارس مرماه نيك بوب عدة فرص، كما اقترب الضيوف من هز شباك أصحاب الأرض عن طريق ماكسويل كورنيه لولا براعة حارس المرمى الفرنسي هوجو لوريس.
 
لكن ومباشرة قبل نهاية الشوط الأول احتسب حكم المباراة كيفن فريند وبعد مراجعة "الفار" ركلة جزاء لصالح توتنهام قائلا إن الكرة لمست يدآشلي بارنز لاعب بيرنلي.
 
ونفذ هاري كين الركلة بنجاح بينما استمرت احتجاجات واعتراضات لاعبي بيرنلي بعد نهاية الشوط الأول خلال التوجه إلى غرف الملابس.
 
وبعد الاستراحة أنقذ بوب فرصتين كبيرتين لأصحاب الأرض بينما ارتدت كرة قوية سددها بارنز من القائم.
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