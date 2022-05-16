مانشستر سيتي يوقع قلوب جماهيره ثم ينتفض

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أوقع مانشستر سيتي قلوب جماهيره، قبل أن ينتفض ويقتنص نقطة غالية من مضيفه وستهام يونايتد، في المرحلة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى شوط اللقاء الأول بتأخر مانشستر سيتي صفر-2، إلا أن لاعبي الفريق قدموا أداء مغايرا في الشوط الثاني من اللقاء، الذي انتهى بالتعادل 2-2.

وسجل غارود بوين لاعب وستهام هدفين في الشوط الأول، لكن جاك غريليش قلص الفارق لسيتي في بداية الشوط الثاني، قبل أن يدرك فلاديمير سوفال التعادل لحامل اللقب بطريق الخطأ في مرماه.

وكان بوسع الضيوف تحقيق فوز يريح أعصاب محبيهم في المرحلة الأخيرة من الدوري، إلا أن النجم الجزائري رياض محرز أهدر ركلة جزاء قبل النهاية بدقائق.

ورفع سيتي المتصدر رصيده من النقاط إلى 90 من 37 لقاء، مقابل 86 نقطة لملاحقه ليفربول الذي لعب 36 مباراة، وكان يأمل تعثر حامل اللقب بالخسارة.