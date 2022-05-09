"مان سيتي" يكتسح نيوكاسل بخماسية ويصعّب مهمة ليفربول

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حقق مانشستر سيتي، اليوم الأحد، انتصارا ثمينا على ضيفه نيوكاسل يونايتد 5-0، لحساب الجولة 36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أول هدفي "مان سيتي" رحيم سترلينغ في الدقيقة 19، وإيميريك لابورت في الدقيقة 38، ثم أضاف رودريغو هيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 61 وفيل فودين الهدف الرابع في الدقيقة 90، قبل أن يعود سترلينغ في الدقيقة 93 ليختتم مهرجان الأهداف.

وبهذا الانتصار، ابتعد أبناء بيب غوارديولا (86 نقطة) في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن مطاردهم ليفربول (83 نقطة)، الذي باتت مهمته أكثر صعوبة.

وتبقت 3 مباريات لكل من ليفربول ومانشستر سيتي لحسم لقب "البريمرليغ". حيث سيواجه "السيتي" كل من وولفرهامبتون ووست هام يونايتد وأستون فيلا. فيما سيواجه "الريدز" كل من أستون فيلا وساوثهامتون ووولفرهامبتون.

وكان رفاق النجم المصري محمد صلاح ضيعوا، يوم أمس السبت، فرصة الفوز على توتنهام، حيث انتهت المواجهة بالتعادل هدف لكل فريق.