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مشاركة اللبنانية غنى شهوان في مسابقة "باركور" بالولايات المتحدة

9
MAY
2022
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شاركت اللبنانية غنى شهوان  ،تحت اشراف مدربها زاهر زيادة، في مسابقة دولية رياضية بالـ"باركور" اقيمت في لوس انجليس(الولايات المتحدة) بمشاركة 20 رياضي موزعين بين 12 للذكور و8 للاناث تم اختيارهم بناء على تصفيات .
 
وكلمة  الباركور بالعربية تعني "الوَثَابة" هي مجموعة حركات الوَثَب يكون الغرض منها الانتقال من النقطة "أ" إلى النقطة "ب" بأكبر قدر ممكن من السرعة والسلاسة، وذلك باستخدام القدرات البدنية، وقد وُجد "الباركور" (الوَثَابة) أساسا كطريقة جديدة ومختلفة لتخطي العقبات مثل الحواجز أو الموانع وهذه الموانع يمكن أن تكون أي شيء مما يحيط بك من فروع  اشجر او صخور أو قضبان حديدية أو حتى جدران. ويُعرف ممارسو الباركور بـ"ترايسوورز"و بالعربية "الوثبان".
 
وتُعتبر المسابقة احدى ابرز ثلاث مسابقات "باركور" في العالم.وعلى الرغم من خوضها المسابقة مصابة في كوعها وقدمها نجحت شهوان في فرض نفسها ومقارعة  منافساتها في المسابقة التي أقيمت على مدى يومين بعدما سبق لها أن خاضت تدريبات مكثفة وبصورة يومية وتدريب لياقة بدنية مع المدرببين زاهر زيادة والفرد مخايل.
 
وهي أول مشاركة لشهوان في المسابقة والعربية الوحيدة المشاركة في الاستحقاق الدولي الكبير مع العلم ان مسابقة دولية للباركور هامة أيضاً ستُقام في اليونان بشهر حزيران المقبل.
 
وفي هذا الاطار،وجّهت شهوان الشكر الى كل من ساهم في مشاركتها بالبطولة من نادي "تيم ادرينالين" وشركة "اندفكو" والاتحاد اللبناني للهوكي على الجليد.
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