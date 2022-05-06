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جمعية "سويم ليبانون" تطلق سلسلة نشاطات رياضية ذات طابع بيئي

6
MAY
2022
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تُطلق جمعية "سويم ليبانون" سلسلة نشاطات رياضية ذات طابع بيئي لتشجيع التدوير من المصدر في أيار الجاري .والنشاطات مزيج من ممارسة الألعاب الرياضية على غرار السباحة والكرة الطائرة وكرة السلة ورياضة بدنية على ان تنطلق المرحلة الأولى في 21 ايار الجاري من المونتيفردي(المتن الشمالي).ويتلخّص النشاط في كل مرحلة بتنظيم مسابقات رياضية  الى جانب جمع النفايات وتنظيف المكان وتغيير العادات من خلال المسؤولية الفردية والتعاون الجماعي على ان يتم التكفّل بالمحافظة على النظافة في المكان خلال ثلاثة اشهر من اجل استدامة المشروع.
 
ويأتي نشاط جمعية "سويم ليبانون"،التي تأسست من قبل الناشطين الرياضيين والبيئيين نبيل عواد واليزابيت صوفيان، للعام الجاري بعد نجاح  حملة "بحرك الك" التي نظمتها الجمعية بنجاح كبير العام الفائت على 16  مراحل وعلى طول الشاطئ اللبناني  من الجنوب الى الشمال والتي لاقت الاهتمام الكبير والمشاركة الكثيفة والتي تلخّصت بممارسة السباحة مع جمع النفايات على طول المسار .
 
وتقول صوفيان"بعد نجاح حملة "بحرك الك" العام الفائت، قررنا كجمعية ومع زميلي نبيل عواد اطلاق نشاط رياضي- بيئي بنسخته الثانية في العام الجاري .ويتضمّن النشاط منافسة بين فرق رياضية وعلى هامشها يجري تجميع النفايات قرب الأنهر وفي المناطق الداخلية بعدما اقتصرت مهمتنا على الشاطئ الساحلي العام الفائت".وتابعت"مع اقفال باب التسجيل تلقينا العديد من طلبات المشاركة من جميع المناطق اللبنانية وجرت دراسة الطلبات واختيار 22 فريق رياضي والفرق اختارت المواقع التي ستجري عليها النشاطات الرياضية على ان تُرصد للفائزين جوائز عينية مع الاشارة الى ان لجنة حكام ستشرف على المسابقات مؤلفة من 13 اختصاصياً  من الناشطين الرياضيين والبيئيين".  
 
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