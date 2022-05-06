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مرسيل برصوميان 1933-2022 رحيل آخر رواد كرة الطاولة في لبنان

6
MAY
2022
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توُفي "جنتلمان" كرة الطاولة اللبنانية مرسيل برصوميان الأخير من روّاد كرة الطاولة في لبنان وقد نعاه الاتحاد اللبناني للعبة. ولقد بدأ برصوميان ممارسة اللّعبة في جمعيّة الشبّان المسيحيّة ثمَّ إنضمَّ إلى نادي الأنترانيك عام 1952 وظلَّ وفيّا" لناديه الذي بادله الوفاء ولآخر أيّامه.
 
كان ضمن المنتخب اللبناني المشارك في بطولة العالم في ويمبلي (إنكلترا) عام 1954 وهي أول مشاركة للبنان في بطولة العالم إلى جانب رفاقه في المنتخب عصام قباني، فاهاك أوهانيسيان، كابي مرعي، جوزيف هيكل ورئيس الفريق سبيرو أبو رجيلي.
 
وتكرّرت مشاركته في المنتخب في بطولة العالم في أوترخت (هولندا) عام 1955 ودورتموند (ألمانيا) عام 1959. وكان رئيس فريق في بطولة العالم في لوبليانا 1965 وساراييفو 1973 (يوغوسلافيا السابقة). مثَّل الأنترانيك في بطولة أوروبا المفتوحة للأندية عام 1960 في ألمانيا.
 
حاز على لقب بطولة لبنان في الزّوجي رجال عام 1954 مع إيلي سعاده وعام 1957 مع كريكور غودالازيان. وفي السنة عينها حصل على فضيّة الزوجي المختلط مع رينيه أبي حطب.
 
نال على شارة حكم دولي منذ العام 1996 وحكم عام عدد من الدورات العربيّة. ونظَّم عدد من الدورات التدريبيّة للحكّام أثناء تولّيه رئاسة لجنة الحكّام في الإتحاد.
 
ودرّب أندية الأنترانيك والشّباب بيروت والبلوستارز والجمهور وتخرّج على يديه العديد من الأبطال.
 
شارك كمدرّب للمنتخب في العديد من الدورات العربيّة والدوليّة.
 
ولقد خسر الإتحاد اللبناني لكرة الطاولة  معلما" وصديقا" ونتقدّم من عائلة الفقيد ومن نادي الأنترانيك بأحر التعازي.
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