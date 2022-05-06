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تمثال "محبط" لهالاند قرب مسقط رأسه.. هل يشبهه حقا؟

6
MAY
2022
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أصبح مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني إيرلنغ هالاند، أحدث نجوم كرة القدم الذين تجسدهم تماثيل لم تنحت بالدقة الكافية، لتثير السخرية على منصات التواصل الاجتماعي.
 
فقد بدأ النحات النرويجي كجيتيل باران تنفيذ تمثال خشبي عملاق لهالاند، في مدينة ألغارد القريبة من منطقة غايرين جنوبي البلاد، حيث نشأ اللاعب المطلوب بقوة في أكبر أندية أوروبا.
 
ورغم أن التمثال لم ينته بعد، فإن ملامح وجهه بدت واضحة، لكنها للأسف لا تصف ملامح هالاند بشكل أمين.
 
ويزيد ارتفاع التمثال على 3 أمتار ويزن أكثر من 700 كيلوغرام.
 
وقال باران لهيئة الإذاعة النرويجية (إن آر كي): "إنه لشرف عظيم أن يُسمح لي بتجسيد هالاند كمنحوتة، إنه أمر صعب حقا".
 
وأضاف: "من الرائع العمل بالخشب. يمكنك أن ترى أنه (التمثال) ينفجر ويعيش، ويحصل على طابعه الخاص".
 
وكان عدد من نجوم كرة القدم قد تلقوا صدمات بتماثيل لا تشبههم، أثارت موجات من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
ومن أبرز هؤلاء أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ومايكل إيسيان لاعب الوسط الغاني المعتزل.
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