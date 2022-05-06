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والدة مبابي تعلق على العقد "الخرافي" لابنها

6
MAY
2022
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علقت والدة نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي، الخميس، على تقارير صحفية عن التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع النادي لتجديد عقد اللاعب بمبلغ خرافي.
 
ونفت فايزة العماري التوصل لأي اتفاق مع اللاعب المطلوب بقوة في ريال مدريد الإسباني، مؤكدة أن "المحادثات مستمرة".
 
وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني، إن "العائلة، وخصوصا والديه اللذين يديران أعمال اللاعب الموهوب، وفقا لمصدر مقرب جدا من الملف، أعطت اتفاقا مبدئيا وقبلت العرض الرائع من رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي والمالكين القطريين للنادي".
 
وتحدثت الصحيفة عن راتب صاف قدره 50 مليون يورو عن كل موسم، مصحوبا بـ"مكافأة ولاء" بقيمة 100 مليون يورو، وعقد لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام إضافي.
 
لكن العماري نشرت على الفور تغريدة عبر حسابها على "تويتر" تنفي فيها المعلومات، في خطوة غير معتادة من جانبها.
 
وكتبت العماري: "لا يوجد اتفاق مبدئي مع باريس سان جرمان (أو أي ناد آخر). المحادثات حيال مستقبل كيليان مستمرة في جو من الهدوء الشديد للسماح له باتخاذ الخيار الأفضل، فيما يتعلق بجميع الأطراف".
 
وفي اتصال مع "فرانس برس"، قلل مصدر مطلع على المفاوضات من أهمية التقارير الصحفية، مؤكدا أنه "حتى اليوم لا تزال هناك مناقشات بين الطرفين"، علما أن عقد مبابي ينتهي أواخر يونيو المقبل.
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