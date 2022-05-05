رد فعل ميسي على ريمونتادا ريال مدريد

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أفصح سيرجيو أغويرو نجم برشلونة السابق، عن رد فعل ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، على تأهل ريال مدريد، لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان أغويرو في بث مباشر رفقة زميله السابق في صفوف مانشستر سيتي كارلوس تيفيز، للتعليق على المباراة، وبعد أن أعلن عن تسجيل ريال مدريد الهدف الثالث، وجه له ميسي رسالة.

وقال أغويرو، أن رسالة ميسي تضمنت: "توقف عن المزاح الغبي، لا يمكن أن يكون هذا صحيحا".

وفاز الريال 3-1 على مانشستر سيتي، مساء أمس الأربعاء، بإياب الدور نصف النهائي، في معقل الميرنغي "سانتياغو برنابيو".

وتأهل الملكي بنتيجة (6-5) بمجموع لقائي الذهاب والإياب ليضرب موعدا مع ليفربول في النهائي بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو الجاري.

يذكر أن سان جيرمان ودع دوري الأبطال، من ثمن النهائي على يد ريال مدريد.