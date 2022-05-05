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ريال مدريد يحقق المستحيل وينتظر ليفربول بنهائي أبطال أوروبا

5
MAY
2022
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قدم ريال مدريد الإسباني دقائق "إعجازية"، قلب خلالها الطاولة على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.
 
وحقق الفريق الملكي فوزا سيظل محفورا في الذاكرة، عندما قلب تأخره بهدف نظيف إلى التفوق بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب، ليعوض خسارته 3-4 ذهابا على ملعب "الاتحاد" الأسبوع الماضي.
 
وتقدم الجزائري رياض محرز للضيوف في الدقيقة 73، ليظن الجميع أن مانشستر سيتي حجز تذكرة التأهل للمباراة النهائية المقررة يوم 28 مايو الجاري.
 
لكن البديل رودريغو سجل هدفين في الدقيقتين 90 و90+1، ليعادل مجموع اللقاءين عند 5-5 ويذهب الفريقان إلى وقت إضافي.
 
وجاء الدور على نجم الفريق الملكي كريم بنزيمة في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول، حيث تسبب في ركلة جزاء وسددها بنجاح على يسار إيدرسون حارس مانشستر سيتي، مسجلا هدف الحسم.
 
وضرب ريال مدريد موعدا مع ليفربول الإنجليزي، في تكرار لنهائي نسخة 2018 التي حقق لقبها الفريق الإسباني بالفوز 3-1.
 
وتقام المباراة النهائية في باريس يوم 28 مايو الجاري.
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