لقاء ودّي في ألعاب القوى استعداداً للبطولات الوطنية والخارجية

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نظمّ الإتحاد اللبناني لألعاب القوى لقاءاً على مضمارمدينة كميل شمعون الرياضية - بيروت بحضور نائبة رئيس الإتحاد ناديا نعمه،أمين السرّ العام وسيم الحولي، وأعضاء الهيئة الإدارية أمينة الصندوق ماريا كيؤركيان، جوزف ساسين وفيليب بجاني وذلك إستعدادا˝ للبطولات الوطنية والخارجية القادمة وهي الخطوة التي تلاقى الصدى الايجابي لدى عائلة اللعبة من اداريين ومدربين ولاعبين ولاعبات وعشاق اللعبة .
وأتت النتائج على الشكل التالي:
* مسابقة إطاحة المطرقة (7.260 كلغ) - رجال
الأول: ماجد أبو عمر – الجيش اللبناني 39.66 متر
* مسابقة إطاحة المطرقة (4 كلغ) - سيدات
الأولى: مريم يوسف – بترون ستارز 33.33 متر
*مسابقة الوثب الطويل – سيدات
الأولة: كريستيل الصانع – بلو ستارز 5.89 متر
الثانية: يارا حطيط – بلو ستارز 5.07 متر
الثالثة: ليا ديب – بترون ستارز 5.03 متر
* مسابقة 400 متر حواجز - سيدات
الأولى: مارينا فنيانوس – ليتز ران 1.10.70 د
الثانية: لين غزاوي – الجمهور 1.12.66 د
* مسابقة 400 متر حواجز - رجال
الأول: مارك أنطوني إبراهيم – ليتز ران 53.42 ثانية
الثاني: أيمن كبيدات – الجيش اللبناني 57.36 ث
* مسابقة 110 متر حواجز – رجال
الأول: علي هاشم – الجمهور 18.63 ث
* مسابقة رمي الرمح (800 غرام) - رجال
الأول: نبيل العكومي – الجيش اللبناني 51.68 متر
الثاني: خالد الحسن – الجيش اللبناني 46.09 متر
* مسابقة رمي الرمح (600 غرام) - سيدات
الأولى: كريستيل الصانع – بلو ستارز 27.22 متر
الثانيى: بيا سركيس – بترون ستارز 25.93 متر
الثالثى: ميغن نعسان – ليتز ران 20.54 متر
*مسابقة رمي الكرة الحديدية (7.260 كلغ) - رجال
الأول: بدري عبيد – الجيش اللبناني 13.97 متر
الثاني: علي عباس – الجيش اللبناني 13.51 متر
الثالث: شربل سعد – إنتر ليبانون 12.10 متر
* مسابقة رمي الكرة الحديدية (4 كلغ) - سيدات
الأولى: لوى حديب – ليتز ران 8.37 متر
الثانيى: كارولين مكاري – ليتز ران 8.26 متر
الثالثة: ماريز نصور – بلو ستارز 7.79 متر
* مسابقة الوثب العالي - رجال
الأول: عمر أرناؤط – ليتز ران 2.00 متر
الثاني: أنطوني تنوري – ليتز ران 1.65 متر
الثالث: يورغو الغريب – ليتز ران 1.60 متر
* مسابقة 100 متر – سيدات
الأولى: عزيزة سبيتي – ليتز ران 12.55 ث
الثانية: هيا قبرصلي – ليتز ران 13.10 ث
الثالثة: كريستيل الصانع – بلو ستارز 14.05 ث
*مسابقة 100 متر – نهائي رجال
الأول: نور الدين حديد – الجيش اللبناني 11.44 ث
الثاني: حسن صلح – الجيش اللبناني 11.79 ث
الثالث: حمزة حسن – الجيش اللبناني 11.92 ث
* مسابقة 800 متر - رجال
الأول: بيتر الخوري – إنتر ليبانون 1.55.63 د
الثاني: محمد حنوف – إنتر ليبانون 2.01.07 د
الثالث: شربل الخوري – الجيش اللبناني 2.01.60 د
* مسابقة 1500 متر- سيدات
الأولى: جوان مكاري – ليتز ران 4.56.17 د
الثانيى: ميساء شيرازي – إنتر ليبانون 5.31.07 د
الثالثة: جنى ترمس – إنتر ليبانون 5.31.15 د
* مسابقة رمي القرص (1 كلغ) - سيدات
الأولى: بيا سركيس – بترون ستارز 27.97 متر
الثانية: ميغن نعسان – ليتز ران 19.25 متر
* مسابقة رمي القرص ( 2 كلغ )- رجال
الأول: رامي منصور – الجيش اللبناني 46.37 متر
الثاني: شربل سعد – إنتر ليبانون 34.26 متر
الثالث: ماجد أبو عمر – الجيش اللبناني 34.25 متر
* مسابقة الوثب الطويل - رجال
الأول: محمد أمين السلامة – سوريا 7.72 متر
الثاني: رأفت مطر – الجيش اللبناني 6.92 متر
الثالث: هادي إسماعيل – الجيش اللبناني 6.49 متر