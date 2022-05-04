لقاء ودّي في ألعاب القوى استعداداً للبطولات الوطنية والخارجية

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نظمّ الإتحاد اللبناني لألعاب القوى لقاءاً على مضمارمدينة كميل شمعون الرياضية - بيروت بحضور نائبة رئيس الإتحاد ناديا نعمه،أمين السرّ العام وسيم الحولي، وأعضاء الهيئة الإدارية أمينة الصندوق ماريا كيؤركيان، جوزف ساسين وفيليب بجاني وذلك إستعدادا˝ للبطولات الوطنية والخارجية القادمة وهي الخطوة التي تلاقى الصدى الايجابي لدى عائلة اللعبة من اداريين ومدربين ولاعبين ولاعبات وعشاق اللعبة .

وأتت النتائج على الشكل التالي:

* مسابقة إطاحة المطرقة (7.260 كلغ) - رجال

الأول: ماجد أبو عمر – الجيش اللبناني 39.66 متر

* مسابقة إطاحة المطرقة (4 كلغ) - سيدات

الأولى: مريم يوسف – بترون ستارز 33.33 متر

*مسابقة الوثب الطويل – سيدات

الأولة: كريستيل الصانع – بلو ستارز 5.89 متر

الثانية: يارا حطيط – بلو ستارز 5.07 متر

الثالثة: ليا ديب – بترون ستارز 5.03 متر

* مسابقة 400 متر حواجز - سيدات

الأولى: مارينا فنيانوس – ليتز ران 1.10.70 د

الثانية: لين غزاوي – الجمهور 1.12.66 د

* مسابقة 400 متر حواجز - رجال

الأول: مارك أنطوني إبراهيم – ليتز ران 53.42 ثانية

الثاني: أيمن كبيدات – الجيش اللبناني 57.36 ث

* مسابقة 110 متر حواجز – رجال

الأول: علي هاشم – الجمهور 18.63 ث

* مسابقة رمي الرمح (800 غرام) - رجال

الأول: نبيل العكومي – الجيش اللبناني 51.68 متر

الثاني: خالد الحسن – الجيش اللبناني 46.09 متر

* مسابقة رمي الرمح (600 غرام) - سيدات

الأولى: كريستيل الصانع – بلو ستارز 27.22 متر

الثانيى: بيا سركيس – بترون ستارز 25.93 متر

الثالثى: ميغن نعسان – ليتز ران 20.54 متر

*مسابقة رمي الكرة الحديدية (7.260 كلغ) - رجال

الأول: بدري عبيد – الجيش اللبناني 13.97 متر

الثاني: علي عباس – الجيش اللبناني 13.51 متر

الثالث: شربل سعد – إنتر ليبانون 12.10 متر

* مسابقة رمي الكرة الحديدية (4 كلغ) - سيدات

الأولى: لوى حديب – ليتز ران 8.37 متر

الثانيى: كارولين مكاري – ليتز ران 8.26 متر

الثالثة: ماريز نصور – بلو ستارز 7.79 متر

* مسابقة الوثب العالي - رجال

الأول: عمر أرناؤط – ليتز ران 2.00 متر

الثاني: أنطوني تنوري – ليتز ران 1.65 متر

الثالث: يورغو الغريب – ليتز ران 1.60 متر

* مسابقة 100 متر – سيدات

الأولى: عزيزة سبيتي – ليتز ران 12.55 ث

الثانية: هيا قبرصلي – ليتز ران 13.10 ث

الثالثة: كريستيل الصانع – بلو ستارز 14.05 ث

*مسابقة 100 متر – نهائي رجال

الأول: نور الدين حديد – الجيش اللبناني 11.44 ث

الثاني: حسن صلح – الجيش اللبناني 11.79 ث

الثالث: حمزة حسن – الجيش اللبناني 11.92 ث

* مسابقة 800 متر - رجال

الأول: بيتر الخوري – إنتر ليبانون 1.55.63 د

الثاني: محمد حنوف – إنتر ليبانون 2.01.07 د

الثالث: شربل الخوري – الجيش اللبناني 2.01.60 د

* مسابقة 1500 متر- سيدات

الأولى: جوان مكاري – ليتز ران 4.56.17 د

الثانيى: ميساء شيرازي – إنتر ليبانون 5.31.07 د

الثالثة: جنى ترمس – إنتر ليبانون 5.31.15 د

* مسابقة رمي القرص (1 كلغ) - سيدات

الأولى: بيا سركيس – بترون ستارز 27.97 متر

الثانية: ميغن نعسان – ليتز ران 19.25 متر

* مسابقة رمي القرص ( 2 كلغ )- رجال

الأول: رامي منصور – الجيش اللبناني 46.37 متر

الثاني: شربل سعد – إنتر ليبانون 34.26 متر

الثالث: ماجد أبو عمر – الجيش اللبناني 34.25 متر

* مسابقة الوثب الطويل - رجال

الأول: محمد أمين السلامة – سوريا 7.72 متر

الثاني: رأفت مطر – الجيش اللبناني 6.92 متر

الثالث: هادي إسماعيل – الجيش اللبناني 6.49 متر