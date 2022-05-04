living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كلوب يكشف سر الانتفاضة المفاجئة في معقل فياريال

4
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه لم يفقد الأمل في تأهل فريقه للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا رغم تأخره 0-2 أمام مضيفه فياريال في إياب قبل النهائي للمسابقة القارية.
 
وصعد ليفربول للنهائي القاري للمرة العاشرة في تاريخه، عقب فوزه 3-2 على مضيفه فياريال.
 
وضرب الريدز موعدا في المباراة النهائية لدوري الأبطال التي توج بها 6 مرات، مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.
 
واستغل فياريال الظهور الباهت لليفربول في الشوط الثاني، فتقدم 2-0 في الشوط الأول، قبل أن ينتفض فريق كلوب في الشوط الثاني من اللقاء، مسجلا 3 أهداف.
 
وقال كلوب في تصريحات إعلامية عقب المباراة :"الأمر لم يكن سهلا بالمرة، لم ننطلق بشكل جيد، ولم ندخل المباراة في البداية. ضغطوا علينا في الشوط الأول، وسجلوا هدفين لكننا عدنا في الشوط الثاني".
 
وأضاف كلوب: "قلت للاعبين في الاستراحة يجب أن تلعبوا بالطريقة المعهودة وأن تنسوا ما حدث في الشوط الأول".
 
وتابع: "الشيء الوحيد الجيد في الشوط الأول أنني رأيت نبتة أمل في الشوط الثاني فبحثت عن الحلول".
 
وأوضح كلوب: "بدأت أفكر في طريقة دفاع صلبة وإذا أوجدت هذه الحلول يمكن أن تحرك المباراة بطريقة جيدة، وفي الوقت نفسه استطعنا أن نفقدهم النسق التصاعدي، لا يمكنني شرح الأمور بالتفصيل ولكن الأمر كان ناجحا".
 
وعقب انتصاره في معقل فياريال، حقق ليفربول إنجازا تاريخيا بفوزه في جميع مبارياته الست التي خاضها خارج ملعبه خلال رحلته نحو المباراة النهائية، التي ستكون الثالثة له تحت قيادة كلوب، الذي قاد الفريق لبلوغ الدور ذاته عامي 2018 و2019.
 
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 28 مايو الجاري، على ملعب "دو فرانس" بضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس.
 
ويحلم ليفربول بالتتويج بالرباعية التاريخية في الموسم الحالي، حيث توج بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة على حساب تشيلسي، الذي سيلتقي أيضا معه الشهر الجاري في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
 
كما يحتل الريدز المركز الثاني حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي "المتصدر"، قبل 4 مراحل على نهاية الموسم.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout