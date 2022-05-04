كلوب يكشف سر الانتفاضة المفاجئة في معقل فياريال

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أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه لم يفقد الأمل في تأهل فريقه للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا رغم تأخره 0-2 أمام مضيفه فياريال في إياب قبل النهائي للمسابقة القارية.

وصعد ليفربول للنهائي القاري للمرة العاشرة في تاريخه، عقب فوزه 3-2 على مضيفه فياريال.

وضرب الريدز موعدا في المباراة النهائية لدوري الأبطال التي توج بها 6 مرات، مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

واستغل فياريال الظهور الباهت لليفربول في الشوط الثاني، فتقدم 2-0 في الشوط الأول، قبل أن ينتفض فريق كلوب في الشوط الثاني من اللقاء، مسجلا 3 أهداف.

وقال كلوب في تصريحات إعلامية عقب المباراة :"الأمر لم يكن سهلا بالمرة، لم ننطلق بشكل جيد، ولم ندخل المباراة في البداية. ضغطوا علينا في الشوط الأول، وسجلوا هدفين لكننا عدنا في الشوط الثاني".

وأضاف كلوب: "قلت للاعبين في الاستراحة يجب أن تلعبوا بالطريقة المعهودة وأن تنسوا ما حدث في الشوط الأول".

وتابع: "الشيء الوحيد الجيد في الشوط الأول أنني رأيت نبتة أمل في الشوط الثاني فبحثت عن الحلول".

وأوضح كلوب: "بدأت أفكر في طريقة دفاع صلبة وإذا أوجدت هذه الحلول يمكن أن تحرك المباراة بطريقة جيدة، وفي الوقت نفسه استطعنا أن نفقدهم النسق التصاعدي، لا يمكنني شرح الأمور بالتفصيل ولكن الأمر كان ناجحا".

وعقب انتصاره في معقل فياريال، حقق ليفربول إنجازا تاريخيا بفوزه في جميع مبارياته الست التي خاضها خارج ملعبه خلال رحلته نحو المباراة النهائية، التي ستكون الثالثة له تحت قيادة كلوب، الذي قاد الفريق لبلوغ الدور ذاته عامي 2018 و2019.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 28 مايو الجاري، على ملعب "دو فرانس" بضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس.

ويحلم ليفربول بالتتويج بالرباعية التاريخية في الموسم الحالي، حيث توج بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة على حساب تشيلسي، الذي سيلتقي أيضا معه الشهر الجاري في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما يحتل الريدز المركز الثاني حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي "المتصدر"، قبل 4 مراحل على نهاية الموسم.