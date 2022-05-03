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بعد تصرف تويتر الغريب.. رياض محرز يوجه رسالة لإيلون ماسك

3
MAY
2022
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بشكل ساخر، وجه النجم الجزائري رياض محرز، رسالة إلى مالك موقع تويتر الجديد، الملياردير إيلون ماسك، مساء الاثنين.
 
وقرر موقع تويتر إلغاء "توثيق" حساب نجم منتخب الجزائر رياض محرز، دون سبب واضح، في إجراء غير متداول بالنسبة للموقع الشهير.
 
وبالرغم من أنه لاعب عالمي شهير، ولديه أكثر من 3 ملايين متابع، قرر تويتر إلغاء "توثيق" حساب نجم مانشستر سيتي رياض محرز، بشكل غريب، في إجراء لا يقوم به الموقع عادة مع نجوم الرياضة.
 
ويمثل التوثيق علامة زرقاء تضاف إلى جانب اسم حساب الشخص على تويتر، إذا ما كان شخصية عامة أو شخصية معروفة عالميا، وتمنح الحساب مصداقة وتميزه عن الحسابات المزيفة.
 
وعلى حسابه، علق محرز على الواقعة: "أخي إيلون ماسك أعد لي العلامة الزرقاء لحسابي"، وأضاف رسما تعبيريا ضاحكا.
 
يذكر أن إيلون ماسك اشترى موقع تويتر الأسبوع الماضي، مقابل 44 مليار دولار، في صفقة شغلت الأنباء العالمية.
 
وقبل إلغاء التوثيق، أعاد محرز نشر تغريدة لحساب مختص بمنتخب الجزائر، حول إعادة مباراته أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022.
 
وجاء في التغريدة: "أصدقائي لا تعلقوا آمالا كبيرة حتى لا تحبطوا. لو كان قدرنا الوصول إلى قطر، سنكون هنا، وإذا لم يكتب لنا فلن نشارك. الأمر متروك بيد الله. إن شاء الله خيرا يا ربي.. ومهما حصل، فلتحيا الجزائر".
 
ولم يسبق لتويتر أن سحب التوثيق من نجم كرة قدم عالمي يلعب في الدوريات الكبرى، فعندما يتم توثيق حسابات النجوم، تبقى موثقة حتى بعد اعتزالهم.
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