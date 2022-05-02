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السعودية.. عقوبة صارمة للهلال ونجمه بعد قضية نادي النصر

2
MAY
2022
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أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارا بإيقاف محمد كنو، لاعب وسط الهلال والمنتخب السعودي عن المشاركات المحلية والدولية مدة 4 أشهر، على خلفيه توقيعه للنصر في يناير الماضي ثم إنهاء العقد من طرف واحد والتوقيع للهلال. 
  
كما قرّرت اللجنة إيقاف الهلال عن فترتي تسجيل، وإلزامه مع كنو بالتضامن بدفع مبلغ 27 مليون ريال (نحو 7.2 مليون دولار) لنادي النصر. 
 
وقالت الغرفة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية "ثبوت إنهاء اللاعب محمد بن إبراهيم كنو للعقد المبرم في 3 يناير الماضي مع نادي النصر دون وجود سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع". 
 
وتابع البيان "إلزام اللاعب محمد كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر إجمالي مبلغ قدره 27 مليون ريال على النحو التالي: مبلغ قدره 7 ملايين و500 ألف ريال الدفعة الأولى المسلمة للاعب من قيمة العقد ومبلغ قدره 19 مليونا و500 ألف ريال المتبقي من إجمالي قيمة العقد". 
 
وأردف "إيقاف اللاعب محمد كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية محليا ودوليا لمدة 4 أشهر، تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وإيقاع عقوبة المنع من التسجيل لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين على نادي الهلال، تبدأ اعتبارا من أول فترة تسجيل بعد صدور هذا القرار". 
 
يشار إلى أن القرار قابل للاستئناف بحسب غرفة فض المنازعات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، والمدى الزمني للسداد 30 يوما يبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف. 
 
وتأتي العقوبات على خلفية الشكوى التي تقدم بها نادي النصر ضد كنو والهلال لحفظ حقوقه، بعدما وقع عقدا رسميا، مع اللاعب البالغ 27 عاما والقادم الى الهلال من الاتفاق عام 2017، في يناير الماضي بعد دخوله الفترة الحرة (الستة أشهر الأخيرة من عقده) التي تخول له التوقيع مع اللاعب دون الرجوع لناديه الهلال، لكن كنو تراجع عن تعاقده ووقع عقدا جديدا مع الهلال. 
 
ويعتبر كنو من الركائز الأساسية في تشكيلة الفرنسي هيرفيه رينار، مدرب المنتخب السعودي، وفي حال تأكيد العقوبة سيغيب كنو عن فترة اعداد الاخضر للمونديال.
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