بسبب ما حدث لأسطورة التنس.. جوكوفيتش "منفطر القلب"

A + A -

أكد نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميا، الأحد، أنه "منفطر القلب" بعد الحكم بحبس مدربه السابق بوريس بيكر الأسبوع الماضي في قضية تتعلق بإعلان إفلاسه في بريطانيا.

وقضت محكمة في لندن يوم الجمعة الماضي بسجن أسطورة التنس الألماني بيكر (54 عاما) بداعي إخفاء أصول تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية بعد إعلان إفلاسه.

وقال جوكوفيتش للصحفيين على هامش بطولة مدريد المفتوحة: "أنا فقط منفطر القلب من أجله. إنه صديق منذ فترة طويلة ومدرب لثلاث أو لأربع سنوات وهو شخص أعتبره مقربا مني، وساهم بشكل كبير في نجاحي خلال مسيرتي".

وعمل الثنائي معا خلال الفترة من 2014 وحتى 2016، وقاد بيكر جوكوفيتش للفوز بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى من أصل 20 لقبا للاعب الصربي البارز.

وأضاف جوكوفيتش: "أتمنى فقط أن يمر بهذه الفترة.. وعندما يخرج يكون بوسعه أن يعيش حياته، ولا أعرف إذا كنا سنستطيع استخدام كلمة الطبيعية لأن الحياة تتغير بكل تأكيد وهذا لأي شخص يدخل السجن".

وتابع: "أتضرع من أجله. أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد فيما يتعلق بصحته ونفسيته لأن هذا سيكون الجزء الأصعب".

ويتطلع جوكوفيتش، الفائز ببطولة مدريد للأساتذة ثلاث مرات، إلى حصد لقبه الأول هذا الموسم بعدما خسر أمام أندريه روبليف في نهائي بطولة صربيا المفتوحة الأسبوع الماضي.